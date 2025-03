Emirates erweitert globales Streckennetz

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Emirates baut seine Präsenz in Asien weiter aus und nimmt ab 1. Juli 2025 eine tägliche Nonstop-Verbindung vom Drehkreuz Dubai nach Shenzhen in China auf.

Zudem fliegt Emirates ab dem 2. Juni neu viermal wöchentlich nach Da Nang in Vietnam und ab dem 3. Juni neu dreimal wöchentlich nach Siem Reap in Kambodscha. Die beiden Ziele sind künftig via Bangkok mit Emirates erreichbar.

Mit der Aufnahme der drei neuen Flugverbindunggen, vorbehaltlich staatlicher Genehmigungen, bietet Emirates das grösste und vielfältigste Streckennetz aller nicht-asiatischen Airlines in Ostasien mit wöchentlich 269 Flügen von Dubai aus zu 24 Zielen. Shenzhen ist die vierte Destination auf dem chinesischen Festland, Da Nang das dritte Ziel in Vietnam und Siem Reap das zweite Ziel von Emirates in Kambodscha. Der sorgfältig getaktete Flugplan der neuen Verbindungen bietet Reisenden optimierte Konnektivität und einen bequemen Zugang aus den wichtigsten europäischen Städten, darunter Zürich und Genf.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President und Chief Commercial Officer: „Wir verpflichten uns weiterhin, Geschäftsreisenden und Ferienreisende einen beispiellosen Zugang zu Südostasien und der gesamten ostasiatischen Region zu bieten, indem wir einen umfangreichen Flugplan offerieren. Unsere Expansion nach Shenzhen öffnet neue Türen für den geschäftlichen und wirtschaftlichen Austausch zwischen diesem Technologie-Powerhouse und den globalen Märkten. Während wir uns auf die Aufnahme des Flugbetriebs vorbereiten, danken wir den chinesischen Behörden und Flughafenpartnern für ihre kontinuierliche Unterstützung und setzen uns dafür ein, den Erfolg dieser Strecke zu gewährleisten. Wir fördern damit gleichzeitig kulturelle Bindungen und erschliessen künftiges Wirtschaftspotenzial.“

„Vietnam ist eine strategisch wichtige Destination in unserem südostasiatischen Streckennetz. Die Entscheidung, unser Angebot mit Da Nang als drittem Ziel in Vietnam zu erweitern, kommt nach dem richtungsweisenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommen zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Vietnam zu einem günstigen Zeitpunkt. Wir sind zuversichtlich, dass unser neuer Liniendienst die bestehende bilaterale Handels- und Wirtschaftskooperation zwischen unseren beiden Ländern auf eine neue Ebene stellen wird. Wir danken unseren lokalen Partnern und dem Da Nang International Airport für ihre Unterstützung. Emirates erleichtert Reisenden die Verbindung nach Siem Reap, der Heimat von Angkor Wat, einem der beliebtesten Reiseziele Kambodschas. Mit diesen neuen Flugzielen stärken wir unsere Verbindungen, bieten Kunden eine grössere Auswahl sowie ein unvergleichliches Erlebnis an Bord, und stellen nahtlose und bequeme Verbindungen von und zu den grössten Städten Chinas, den aufstrebenden Wirtschafts- und Freizeitzentren Vietnams und den touristischen Schätzen Kambodschas sicher“, so Adnan Kazim weiter.

Emirates expandiert nach Shenzhen

Mit der Aufnahme von Shenzhen ist Emirates die erste Fluggesellschaft aus dem Nahen Osten, die einen täglichen Flug in das chinesische Technologie- und Innovationszentrum anbietet. Emirates war die erste Airline, die 2002 mit Flügen zwischen Dubai und Shanghai eine direkte Flugverbindung zwischen dem Nahen Osten und dem chinesischen Festland startete. Dies war der Beginn einer erfolgreichen zwei Jahrzehnte währenden Partnerschaft, die durch die engen bilateralen Beziehungen zwischen den VAE und China mit Flügen nach Peking, Shanghai und Guangzhou untermauert wurde. Mit der Aufnahme der neuen Flüge wird Shenzhen das erste Ziel in China sein, das mit der neuen Vier-Klassen-Boeing 777-300ER von Emirates angeflogen wird und Kunden die Möglichkeit bietet, die neuesten Business-Class-Sitze und die beliebte Premium-Economy-Class zu erleben (acht Privatsuiten in First Class, 40 Liegesitze in Business Class, 24 Premium-Economy-Sitze und 260 moderne Sitze in Economy Class).

Auf seinen Passagier- und Frachterflügen ermöglicht Emirates den Transport von 2.000 Tonnen Fracht pro Woche vom chinesischen Festland. Die Aufnahme von Shenzhen dient als wichtige Brücke zwischen chinesischen Unternehmen und globalen Märkten und vertieft gleichzeitig die wirtschaftliche Partnerschaft zwischen den VAE und China. Die Position Shenzhens als technologisches Produktionszentrum führt zu wertvollen Frachtströmen, die ein spezielles Handling und eine schnelle Lieferung erfordern, insbesondere für anspruchsvolle Elektronik und technische Produkte. Die Stadt ist zudem Teil einer Sonderwirtschaftszone und baut ihre Frachtabfertigungskapazitäten weiter aus. Emirates SkyCargo wird voraussichtlich 10 Tonnen Fracht pro Flug zwischen Shenzhen und Dubai befördern und damit Exporte wie Hightechgeräte und E-Commerce-Artikel unterstützen.

Ausweitung des Flugangebots nach Vietnam und Kambodscha

Die vier wöchentlichen Flüge von Emirates nach Da Nang via Bangkok machen die Stadt zum dritten Flughafen der Airline nach Vietnam, Hanoi und Ho Chi Minh City. Die Flüge nach Da Nang werden montags, mittwochs, freitags und sonntags mit Jets des Typs Boeing 777 durchgeführt. Die drei wöchentlichen Liniendienste nach Siem Reap finden im Sommerflugplan dienstags, donnerstags und samstags statt. Beide Verbindungen werden mit Jets des Typs Boeing 777-300ER in einer Zwei-Klassen-Konfiguration (35 Liegesitze in Business Class und 386 Sitze in Economy Class) durchgeführt.

Emirates-Kunden, die mehrere Städte mit Bangkok verbinden möchten, das fünfmal täglich angeflogen wird, können bequem nach Da Nang oder Siem Reap umsteigen. Passagiere, die ihre Reise mit Emirates nach Shenzhen, Da Nang, Siem Reap oder Bangkok planen, können die Vorteile der Partnerschaften von Emirates nutzen, darunter 24 Codeshare- und Interline-Abkommen, die Zugang zu einem aussergewöhnlichen Angebot an nahtlos integrierten Multi-City-Reisen bieten. An Bord geniessen Gäste auf der gesamten Reise die für Emirates typische Gastfreundschaft sowie regional inspirierte Speisen und Premiumgetränke in allen Klassen. Das vielfach ausgezeichnete Inflight-Entertainmentsystem Emirates ice verwandelt den Flug in ein persönliches Bordkino und bietet eine umfangreiche Auswahl an über 6.500 Kanälen mit internationalen Filmen, TV-Serien, Musiktiteln, Podcasts und Spielen in über 40 Sprachen, darunter Mandarin, Kantonesisch und Khmer. Reisende, welche die neuesten Ziele erkunden möchten, können Dubai mit Thailand und Kambodscha oder alternativ Dubai mit Thailand und Vietnam kombinieren.