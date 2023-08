FedEx meldet positives erstes Quartal

Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres erwirtschaftete der Luftpostdienst FedEx bei einem Umsatz von 8,01 Milliarden US Dollar einen operativen Gewinn von 315 Millionen US Dollar.

Trotz eines Umsatzrückgangs von 20 Prozent war FedEx in der Lage im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres einen operativen Gewinn von 315 Millionen US Dollar zu erwirtschaften, im letzten Jahr resultierten in der gleichen Berichtsperiode noch 630 Millionen US Dollar. Die operative Marge sank von 6,3 Prozent auf 3,9 Prozentpunkte. Das Nettoergebnis ist um 53 Prozent auf 181 Millionen US Dollar gefallen. FedEx rechnet mit einer langsamen Erholung der Wirtschaft, gibt aber noch keine Entwarnung und zeigt sich für das nächste Quartal verhalten optimistisch. FedEx wird weiterhin ein starkes Auge auf die Kostenkontrolle und das Liquiditätsmanagement werfen.