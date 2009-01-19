GECAS vermietet Boeing 737-800 an Atlas Blue
19.01.2009 RK
Der Leasingarm von General Electric wird ab 2011 fünf neue Boeing 737-800 an die marokkanischen Atlas Blue vermieten.Atlas Blue ist der Low Cost Ableger von Royal Air Maroc und wurde 2004 gegründet. Atlas Blue befliegt mit Boeing 737-400 Maschinen 37 Strecken im Inland und im benachbarten europäischen und afrikanischen Ausland, die Gesellschaft transportierte im letzten Jahr mehr als 1,5 Millionen Fluggäste. Die fünf Boeing 737-800 werden 2011 durch Boeing an GECAS geliefert und an Atlas Blue weitervermietet. Link: GECAS Link: Atlas Blue