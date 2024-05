Emirates gibt erste Airbus A350 Ziele bekannt

Emirates Airbus A350-900 (Foto: Emirates)

Emirates wird ab September 2024 mit dem Airbus A350 als erste Destination Bahrain ansteuern, damit werden erstmals Premium-Economy-Sitze auf Regionalstrecken im Nahen Osten angeboten.

Emirates hat die ersten Ziele bekannt gegeben, die von seinen A350-Flugzeugen bedient werden sollen. Bereits im September 2024 werden die ersten Emirates-A350 in Betrieb genommen. Mit den zehn neuen A350, die bis zum 31. März 2025 in die Emirates-Flotte aufgenommen werden sollen, plant die Airline ihren neuesten Flugzeugtyp an insgesamt neun Destinationen einzusetzen.

Die ersten zehn A350-Flugzeuge von Emirates werden drei Kabinenklassen bieten: 32 Sitze in der Business Class der nächsten Generation, 21 Sitze in der Premium Economy Class und 259 Sitze in der Economy Class. Damit werden erstmals Premium-Economy-Sitze auf Regionalstrecken im Nahen Osten eingeführt. Die neuen Emirates Flugzeuge sollen insbesondere auf Kurz- und Mittelstrecken im Nahen Osten, in Westasien und in Europa eingesetzt werden - Bahrain wird die erste Destination der A350 werden.

Adnan Kazim, Deputy President und Chief Commercial Officer von Emirates Airline, zur neuen Flotte: "Die A350 wird für Emirates ein entscheidender Faktor sein und es uns ermöglichen, Ziele im Nahen Osten sowie in Westasien und Europa mit hoher Effizienz und Flexibilität zu bedienen. Mit den neuesten Kabinenprodukten, darunter unseren begehrten Premium-Economy-Sitzen, erstklassigen Bordunterhaltungstechnologien und weiteren kundenfreundlichen Angeboten, baut die Emirates A350 auf unserem langjährigen Engagement für das beste Kundenerlebnis am Himmel auf. Mit der A350, die bereits sehr bald neun Städte anfliegt, bieten wir unseren Kunden noch mehr Premium-Kabinenoptionen und eine grössere Auswahl in allen Regionen und stellen sicher, dass wir unsere führende Position in der Branche behalten.“

Die neu ausgelieferten A350-Flugzeuge mit den neuesten Kabinenklassen der Airline werden den Liniendienst zu folgenden Städten aufnehmen:

Im Nahen Osten

Bahrain: ab dem 15. September 2024, täglicher Flug EK839/840

Die Frequenz der A350-Dienste wird schrittweise auf zwei Bahrain-Flüge erhöht, wobei der zweite Flug am 1. November aufgenommen wird.

Kuwait: ab dem 16. September 2024, täglicher Flug EK853/854

Muscat: ab dem 1. Dezember 2024, täglicher Flug EK866/867

In Westasien

Mumbai: ab dem 27. Oktober 2024, EK502/503.

Ahmedabad: ab dem 27. Oktober 2024, täglicher Flug EK538/539

Colombo: ab dem 1. Januar 2025, vierter täglicher Flug EK654/655

In Europa

Lyon: täglich ab dem 1. Dezember 2024

Bologna: ab dem 1. Dezember 2024

Edinburgh: ab dem 4. November 2024, Wiederaufnahme in das Emirates-Streckennetz

Emirates hat insgesamt 65 A350-900 bestellt, die das künftige Wachstum der Airline und die von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum aufgestellte D33-Wirtschaftsagenda Dubais weiter unterstützen werden. Die D33-Wirtschaftsagenda sieht vor, in den nächsten zehn Jahren 400 Städte auf Dubais Aussenhandelskarte zu setzen.

Emirates-Flüge zu A350-Destinationen sind ab heute über emirates.com, die Emirates App oder über Reisebüros buchbar. Reisende können sich in der A350 auf eine geräumige und leise Kabine, hohe Decken, grosse Ablageflächen und eine individuelle Lichtstimmung freuen, die Müdigkeit und Jetlag vorbeugen soll. Weitere Sitzausstattungen der Emirates A350 und andere Details zur Kabine werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben.

* Einschliesslich aller geplanten Flüge mit A380, B777 und A350, die mit Premium Economy ausgestattet sind.