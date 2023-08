Sharklet Airbus A319 abgehoben

Nach den Sharklet Tests auf dem Airbus A320 und A321 weitet Airbus die Testflüge jetzt auf den A319 aus.

Am 23. November wurde die erste A319 mit angebauten Sharklets von Toulouse nach Hamburg Finkenwerder überflogen. Bei der Maschine handelt es sich um einen neu gebauten A319 mit der Baunummer MSN5327 und der Übergangsimmatrikulation D-AVWC. Der europäische Flugzeugbauer will noch im Dezember die erste mit Sharklets ausgestattete A320 an AirAsia übergeben. Im nächsten Jahr plant Airbus etwa 200 Flugzeuge aus der A320 Familie mit dieser Option auszuliefern. Die Sharklets führen bei den heutigen A320 Maschinen zu einem verminderten Treibstoffverbrauch von drei bis vier Prozent.