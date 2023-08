2. Airbus A320 mit Sharklets geht bald in Erprobung

Airbus will die ersten Maschinen aus der A320 New Engine Option ab Herbst 2015 ausliefern, das Flugtestprogramm mit dem modifizierten A320 MSN001 Testflugzeug schreitet planmässig voran.

Bei dem ersten Testflugzeug mit Sharklets handelt es sich um den Airbus A320 mit der Baunummer 1, die Maschine ist am 30. November 2011 mit den angebauten Sharklets und einer verstärkten Flügelstruktur zum Jungfernflug gestartet und hat nach Aussagen des Flight Test Teams bereits 100 Flugstunden absolviert. Die Testflüge konnten einige der errechneten und simulierten Leistungsdaten bereits bestätigen. Die A320neo Familie muss neben anderen Anpassungen auch in der Flügelstruktur verstärkt werden, diese Baugruppen sind jetzt verfügbar und die erste neu gebaute Maschine für das A320neo Flugtestprogramm wird voraussichtlich im März in die Endfertigung gehen. Das Flugzeug wird voraussichtlich ab Mai 2012 MSN001 bei den Flugtests ergänzen. Airbus wird für die Flugerprobung der A320neo Familie acht Maschinen einsetzen. Die New Engine Option wird für die A319, A320 und A321 zur Verfügung stehen.