Emirates wird ausgezeichnet

Emirates Airlines Airbus A380 (Foto: Emirates Airlines)

Emirates wurde bei den World Travel Awards 2024 in den vier Kategorien Markenimage, First Class, Bordunterhaltungsprogramm und Kundenbindungsprogramm zur „World's Leading Airline“ gekürt.

Emirates freut sich über mehrere Auszeichnungen bei den World Travel Awards 2024, darunter „World's Leading Airline - First Class“, „World's Leading Airline - Brand“, „World's Leading Airline - Inflight Entertainment“ und „World's Leading Airline - Rewards Programme“. Die Fluggesellschaft wurde ausserdem bei den World Travel Tech Awards 2024 als „Best Airline App Worldwide“ und „Best Airline App in the Middle East“ ausgezeichnet.

Die grösste internationale Fluggesellschaft der Welt ist in diesem Jahr auf Erfolgskurs und hat kürzlich bei den „ULTRAs 2024“, den „Telegraph Travel“ und den „Forbes Travel Guide's Air Travel Awards“ höchste Auszeichnungen erhalten und wurde ausserdem zur APEX World Class Airline 2025 benannt.

Die Zeremonie der World Travel Awards (WTA) fand im Savoy Palace auf Madeira, Portugal, statt. David Quito, Country Manager von Emirates in Portugal, nahm die Auszeichnungen im Namen von Emirates entgegen. Die WTA‘s sind eine der prestigeträchtigsten Veranstaltungen der Branche, bei der herausragende Leistungen in allen Bereichen der globalen Reise- und Tourismusindustrie anerkannt, belohnt und gefeiert werden. Mit den World Travel Tech Awards werden herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Reisetechnologie anerkannt und gewürdigt.

Emirates konzentriert sich darauf, stets den besten Service zu bieten, kontinuierlich in die Verbesserung des Borderlebnisses zu investieren und branchenweit wegweisende Konzepte zur Erweiterung der Kundenbindung einzuführen:

Einführung von 36 vollständig umgerüsteten Flugzeugen (26 A380 und zehn Boeing 777) mit neuer Innenausstattung mit der neuen Premium Economy Class als Teil des milliardenschweren Retrofit Umrüstungsprogramms.

Die First Class von Emirates setzt mit ihren vollständig geschlossenen Privatsuiten, dem „Dine on Demand“-Service und der A380 Spa-Dusche weiterhin Massstäbe in der Branche. Vor kurzem hat die Fluggesellschaft ihr Weinerlebnis mit der Einführung von „L'art du vin“ verbessert, einem massgeschneiderten Weinkurs für die Kabinenbesatzung, um Passagiere noch professioneller mit erlesenen Weinen und seltenen Jahrgängen bedienen zu können.

Emirates hat vor kurzem seinen bereits umfangreichen Katalog an Bordunterhaltung erweitert, indem die Airline mit Spotify, dem weltweit beliebtesten Audiostreaming-Abonnementdienst, zusammenarbeitet. Damit bietet Emirates Passagieren eine noch breitere Palette an Podcasts und Musik in der Luft.

Die 33 Millionen Mitglieder von Emirates Skywards auf der ganzen Welt können mit mehr als 200 Markenpartnerschaften Meilen sammeln und ausgeben. Zu den Partnern zählen Fluggesellschaften, Hotels und Autovermietungen, sowie Finanz-, Freizeit- und Lifestyle-Marken. Jeden Monat kommen mehr als 120.000 neue Mitglieder hinzu, die ihre Meilen für eine Reihe von Prämien einlösen, darunter Emirates Flugtickets und Upgrades, Flüge mit Partnerairlines, Hotelaufenthalte, Geschenkkarten, Sport- und Kulturveranstaltungen, Touren und Erlebnisse.

Emirates verbessert sein digitales Angebot kontinuierlich und integriert neue Technologien, um das Reiseerlebnis für Kunden noch nahtloser zu gestalten. Die Emirates-App wurde für die beste Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit und eine Reihe von Funktionen ausgezeichnet. Sie bietet Emirates-Kunden Echtzeit-Flug-Updates, Gepäckverfolgung, einen Flughafenkartenführer, die Möglichkeit, alle Kabinen der Flotte in 3D zu erkunden sowie die Option, vor dem Flug massgeschneiderte Wiedergabelisten zu erstellen. Anfang dieses Jahres belegte Emirates in einem unabhängigen Benchmarking-Bericht von Catchpoint über Websites von Fluggesellschaften den dritten Platz. Emirates.com wurde als einzige Website ausgezeichnet, die die empfohlene Seitenladezeit (Gesamtdauer, bis eine Seite vollständig angezeigt wird) von unter fünf Sekunden einhält.

Weitere Informationen sowie Ticketbuchungen unter Emirates.ch. Tickets sind auch telefonisch unter +41 844 111 555, über die Emirates App sowie im Reisebüro buchbar.

Emirates