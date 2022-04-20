Nur wenige Passagiere flogen mit Scoot

Scoot Boeing 787 (Foto: Boeing)

Wegen der Corona Krise sind mit Scoot auch im März 2022 nicht viele Passagiere geflogen, eine leichte Besserung zeichnet sich jedoch ab.

Mit Scoot flogen im März 128,3 Tausend Passagiere, im Vorjahresmärz waren es in der Spitze der Corona Krise gerade einmal 12,6 Tausend Fluggäste, die Scoot auf ihren Langstreckenflugzeugen begrüßen konnte. Vor der Krise im März 2019 flogen mit Scoot noch 914 Tausend Passagiere. Die Verkehrsleistung wurde bei Scoot verglichen mit dem Vorjahresmärz von 279 Millionen auf 1,302 Milliarden Sitzplatzkilometer erhöht, die Nachfrage hat sich von 33 Millionen Sitzplatzkilometer auf 372,8 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 28,6 Prozent, vor der Krise im März 2019 lag die Auslastung bei 85,5 Prozent.

Kommentar zu den Passagierzahlen bei Scoot

Die Corona Krise ist bei den interkontinental ausgerichteten Fluggesellschaften aus Asien noch lange nicht ausgestanden. Singapore Airlines und deren Langstreckentochter Scoot verfügen über eine große Langstreckenflotte, welche die pulsierende Metropole Singapur mit der gesamten Welt verbindet. Der Interkontinentale Linienverkehr ist im März 2020 komplett eingebrochen und hat sich über die letzten 22 Monate fast gar nicht erholt. Die Krise ist im Langstreckengeschäft noch nicht ausgestanden, wir rechnen aber damit, dass sich die Zahlen ab Sommer 2022 stärker erholen werden, als es allgemein prognostiziert wird.