Emirates baut Australienangebot weiter aus

Emirates Boeing 777-300ER (Foto: Emirates)

Mit der Wiederaufnahme des zweiten täglichen Fluges nach Perth am 1. Dezember 2024 hat die Fluggesellschaft ihre Vor-Pandemie-Kapazitäten wiederhergestellt und bietet damit 77 wöchentliche Verbindungen zwischen Dubai und Australien.

Emirates führt ab dem 30. März 2025 eine dritte tägliche Nonstop-Verbindung zwischen Dubai und Melbourne ein. Diese wird mit einer neu umgerüsteten Vier-Klassen-Boeing 777-300ER durchgeführt, die mit dem neuen Premium-Economy-Produkt der Fluggesellschaft und Business-Class-Sitzen der neuesten Generation ausgestattet ist.

Emirates betreibt derzeit zwei tägliche Nonstop-Flüge zwischen Dubai und Melbourne mit dem Vier-Klassen-Airbus A380 sowie einen täglichen Flug von Dubai nach Melbourne über Singapur mit einer Boeing 777-300ER. Der Flug zwischen Singapur und Melbourne wird am 30. März 2025 eingestellt, und die Fluggesellschaft plant, den dritten Direktflug Dubai-Melbourne und die vierte Verbindung Dubai-Singapur mit neuen Flugnummern durchzuführen.*

Ab dem 30. März 2025 kommt auf den Flügen EK404 und EK405 zwischen Dubai und Melbourne die Emirates Boeing 777 in der neuen Vier-Klassen-Konfiguration zum Einsatz. Der Emirates-Flug EK404 startet um 21:15 Uhr in Dubai und kommt um 17:40 Uhr am folgenden Tag in Melbourne an**. Der Rückflug EK405 verlässt Melbourne um 23:55 Uhr und kommt in Dubai um 07:00 Uhr am nächsten Tag** an.

Die neueste Boeing 777 von Emirates verfügt über acht First-Class-Suiten, 40 Business-Class-Sitze, 24 Sitze in der Premium Economy Class und 256 Sitze in der Economy Class. Mit der Einführung der neuen B777 wird der Flugbetrieb von Emirates im Bundesstaat Victoria mit den Produkten der neuesten Generation durchgeführt. Die Premium-Economy-Class-Kabine von Emirates wurde beim diesjährigen Business Traveller und Asia-Pacific Award als „Best in Class“ ausgezeichnet. Die cremefarbenen Ledersitze mit sechsfach verstellbaren Kopfstützen haben einen Sitzabstand von 38 Zoll, sind 19,5 Zoll breit und lassen sich um acht Zoll verstellen, um mehr Platz zu schaffen und zu entspannen.

Der 20,7 Zoll breite Business-Class-Sitz der Fluggesellschaft lässt sich in ein komplett flaches Bett umwandeln und auf bis zu 78,6 Zoll verstellen. Jeder Gast hat Zugang zum Gang, da die Sitze hintereinander angeordnet sind. Passagiere nutzen ausserdem ihre eigene Minibar, einen Tisch zum Essen oder Arbeiten, mehrere Steckdosen und einen persönlichen 23-Zoll-HD-Bildschirm, einen der grössten in der Branche. Die Emirates Boeing 777 Business-Class-Kabine bietet auch eine kleine Bar, an der Kunden Snacks und Erfrischungen während des Fluges erhalten.

Mit dem bevorstehenden Einsatz der Emirates B777 mit vier Klassen von und nach Melbourne bietet die Airline 3.472 wöchentliche Sitzplätze in der Premium Economy Class von und nach Melbourne und Sydney an. Emirates hat ausserdem seit dem 1. Dezember 2024 seine zweite Perth-Verbindung wieder aufgenommen und bietet nun fast 12.000 wöchentliche Sitzplätze von und nach Perth. Die Verbindung stärkt zudem die Handelsbeziehungen zwischen Westaustralien und der ganzen Welt. Am 28. Oktober 2024 hat Emirates ausserdem die Flüge nach Adelaide wieder aufgenommen, um den Tourismus in Südaustralien zu fördern und wichtige Märkte im gesamten Streckennetz zu bedienen. Die Fluggesellschaft bietet nun 77 wöchentliche Flüge von und zu fünf australischen Flughäfen an - Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth und Adelaide. Die schrittweise Wiederaufnahme des Flugbetriebs von und nach Australien durch Emirates nach der Pandemie ermöglicht ideale Verbindungen mit mehreren täglichen Flügen zwischen den Gateways. Durch die Verbindungen werden Tourismus und Unternehmensinvestitionen gefördert sowie die Wirtschaft ankurbelt.

Kontinuierliches Engagement für Australien

Emirates engagiert sich seit fast drei Jahrzehnten in Australien und investiert nicht nur in den Flugbetrieb, sondern auch in das Land. Die Airline beschäftigt Hunderte von Australierinnen und Australiern auf der ganzen Welt und im Land selbst. Die Emirates Group (einschliesslich dnata) verfügt über eine nationale Präsenz in der Luftfahrt und im Tourismus in Australien und pflegt Partnerschaften mit einer Vielzahl von lokalen Unternehmen. Darüber hinaus hat Emirates über 230 Millionen Dollar in ein beachtliches Portfolio von Sponsorings in den Bereichen Sport und Kunst in Australien investiert, darunter die Australian Open, der Collingwood Football Club und das Sydney Symphony Orchestra.

Am 6. November unterzeichneten die VAE und Australien ein umfassendes Wirtschaftspartnerschaftsabkommen (Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA). Es legt den Grundstein für engere Wirtschaftsbeziehungen, indem es den Handel ausweitet, die Zusammenarbeit im Privatsektor fördert und den Investitionsfluss zwischen den beiden Ländern erleichtert. Mit der Möglichkeit, jede Woche mehr als 2.350 Tonnen Fracht von und nach Australien zu befördern, trägt Emirates zur Entwicklung der Handelsbeziehungen zwischen den VAE und Australien bei, indem die Airline mit ihrer hohen Kapazität und erstklassigen Frachtdiensten den Wareneinfluss beschleunigt.

Kunden von Emirates und Qantas haben dank der zehnjährigen Codeshare-Partnerschaft zwischen den beiden Fluggesellschaften ausserdem Zugang zu mehr als 120 Codeshare-Zielen, darunter 60 Ziele in Australien und Neuseeland. Qantas-Kunden können mit Emirates nach Dubai fliegen und über 65 Städte in Europa, dem Nahen Osten und Afrika erreichen. In den letzten zehn Jahren haben Emirates und Qantas gemeinsam mehr als 15 Millionen Passagiere auf 543.000 Flügen befördert.

*Betroffene Kunden mit Buchungen auf der Emirates-Strecke Singapur-Melbourne erhalten alternative Reisemöglichkeiten oder eine vollständige Rückerstattung.

**Alle Zeiten sind Ortszeiten.