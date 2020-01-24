Dassault lieferte 40 Falcon Business Jets aus

Dassault Falcon 8X erste Auslieferung (Foto: Dassault)

Der französische Flugzeugbauer Dassault konnte im letzten Jahr 40 neue Falcon Business Jets ausliefern, das war einer weniger als im Vorjahr.

Dassault leidet weiter an dem schwächelnden Markt für Business Jets, mit 40 Auslieferungen lag die Zahl fast gleichauf wie im Vorjahr, im 2017 waren es noch 49 Auslieferungen, damals galten die Zahlen schon als schwach. Im Berichtsjahr 2014 konnte Dassault 68 Luxusjets ausliefern und ein Jahr zuvor waren es sogar 75. Die viel tieferen Auslieferungszahlen lassen sich durch die Absatzkrise in Russland und China erklären, in diesen Märkten ging die Nachfrage nach großen Business Jets während den letzten Jahren drastisch zurück.

Bei den Bestellungen sieht es wieder besser aus als auch schon, im Berichtsjahr 2019 konnte Dassault netto 40 Geschäftsreisejets verkaufen, gleichviele wie ausgeliefert wurden.

Ende Dezember 2019 standen in den Auftragsbüchern von Dassault noch 53 Falcon Business Jets, ein Jahr zuvor waren es 52.