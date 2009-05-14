Chronologie Tiger Teilersatz TTE

Die Schweiz sucht für Ihre Tiger Flotte ein neues, schlagkräftiges Kampfflugzeug. Im Rennen stehen drei moderne Kampfflugzeuge aus Europa.

Die Schweiz sucht für Ihre Tiger Flotte ein neues, schlagkräftiges Kampfflugzeug. Im Rennen stehen drei moderne Kampfflugzeuge aus Europa. EADS offeriert den Luftüberlegenheitsjäger Eurofighter Typhoon, Dassault liegt mit ihrem modernen Mehrzweckjäger Rafale im Rennen und Saab möchte ihren Gripen an die Schweiz verkaufen. Alle drei Flugzeuge zählen in die Topliga der Kampfflugzeuge der vierten Generation. Boeing wurde von der Schweiz auch eingeladen eine Offerte für die Boeing F/A-18E/F einzureichen, der amerikanische Flugzeugbauer entschied sich jedoch gegen eine Beteiligung, ohne den Verzicht explizit zu begründen. Die Armasuisse hat alle drei Kandidaten genauestens unter die Lupe genommen und wird den eidgenössischen Räten in Kürze ihre Resultate präsentieren. Eine Entscheidung über das neue Schweizer Kampfflugzeug wird im ersten Quartal 2010 erwartet.

Northrop F-5E Tiger II (Bild: Luftwaffe Schweiz)

Wie in anderen europäischen Ländern, die ihre F-16A Kampfflugzeuge ersetzen wollen müssen wir uns auf Verzögerungen gefasst machen, in der Schweiz muss das neue Kampfflugzeug wohl auch noch die Hürde Volksabstimmung passieren, bevor es den Jagdflugzeughimmel über unserem Land sichern wird. In den nächsten Folgen werden wir die drei Kandidaten genauestens unter die Lupe nehmen, zusätzlich werden wir die Konkurrenten am Jagdflugzeug detaillierter beschreiben und am Schluss dürft ihr, liebe Leser, den Besten der Besten zum Sieger küren!

Kandidat 1 Saab Gripen

Der Saab Gripen aus Schweden wurde als erster Kandidat vom 28. Juli bis zum 22. August 2008 durch armasuisse getestet.

Film zum Auswahlverfahren und Hintergründe Saab Gripen

Kandidat 2 Rafale von Dassault

Der Rafale von Dassault aus Frankreich wurde zwischen dem 13. Oktober bis zum 7. November durch armasuisse getestet.

Film zum Auswahlverfahren und Hintergründe Rafale

Kandidat 3 Eurofighter Typhoon von EADS aus Europa

Der Eurofighter Typhoon von EADS wurde vom 10. November bis zum 5. Dezember 2008 durch armasuisse getestet.