Lufthansa Discover wertet Premium Eco auf

Discover Airlines Airbus A330

Die Fluggesellschaft Lufthansa Discover Airlines verbessert den Service in der Premium Eco Klasse und serviert die Speisen und Getränke in Porzellangeschirr.

Discover Airlines hat ihr Angebot in der Premium Economy Class auf der Langstrecke weiterentwickelt. Analog zur Business Class werden die Speisen und Getränke ab sofort auf Porzellan und in Gläsern serviert, statt wie bisher in Plastik und Aluminium. Außerdem können sich Reisende zukünftig auf eine zusätzliche Käseplatte freuen, die den ersten Service nach dem Start abrundet. Wie bisher können Gäste zudem aus einem vielfältigen Getränkesortiment auswählen, sämtliche Softgetränke sowie Wein und Bier sind im Preis enthalten.

Neben der Aufwertung des Reiseerlebnisses in der Premium Economy Class reduziert Discover Airlines mit der Umstellung auf Porzellan und Glas auch die Verwendung von Einwegmaterialien an Bord. Seit Beginn legt der Ferienflieger besonderen Wert darauf Plastik an Bord zu minimieren und alternative Materialien zu testen. So wird beispielsweise bei der Ausgabe der Decken auf eine Plastikverpackungen verzichtet und in der Economy Class seit jeher Bambus-Besteck eingesetzt.

Im nächsten Schritt prüft die Airline, inwieweit in der Economy Class weiter Einweg und Plastik reduziert werden kann.

Die Premium Economy Class ist auf den Langstrecken des Ferienfliegers buchbar und bietet im Vergleich zur Economy Class deutlich mehr Sitzabstand und Beinfreiheit. Je nach Flugzeugkonfiguration stehen Reisenden bis zu 31 Plätze in dieser Reiseklasse zur Verfügung.

