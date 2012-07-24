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Korean kauft weitere Boeing 777

24.07.2012 BGRO
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Der koreanische Flag Carrier hat bei dem US amerikanischen Flugzeugbauer Boeing eine Bestellung über zwei weitere Boeing 777-300ER finalisiert.

Korean Air ist eine grosse Boeing 777 Betreiberin, die Airline hat insgesamt 34 Maschinen dieses Typs in der Flotte, dabei sind zehn Boeing 777-300ER. Mit dieser Bestellung steigen bei der Airline die offenen Boeing 777-300ER Aufträge auf sechs Maschinen an, der neue Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von rund 596 Millionen US Dollar.
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