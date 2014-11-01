Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai

Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai, Herstellerland: Japan Die Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai war eines der leistungsstärksten Kampfflugzeuge von Japan. Sie wurde vor allem zum Schutz der Hauptinsel eingesetzt. Spannweite: 11,97 m, Länge: 9,35 m, Maximales Abfluggewicht: 4321 kg

Die Shiden-Kai (violetter Blitz) ist vom Aufbau und dem aerodynamischen Design her nicht unähnlich mit der P-41 Thunderbolt aus dem Hause von Republic Aviation Corporation in New York. Als Ausgangsmuster für eines, der leistungsstärksten Jagdflugzeuge der Luftstreitkräfte Japans, diente das Kawanishi Schwimmerflugzeug N1K1 Kyofu. In dem neuen Flugzeug wurde anstelle der massigen Schwimmer ein nach innen einziehbares Fahrwerk eingebaut. Die Konstruktion des Rumpfes wird durch den bulligen Doppelsternmotor geprägt und führt zu einer ziemlich typischen Frontsilhouette. Dadurch verfügt der Pilot über eine ausgeprägt gute Rundumsicht. Die amerikanischen Piloten gaben der Shiden-Kai den Codenamen George 21 und zollten ihr wegen den guten Flugleistungen den nötigen Respekt im Luftkampf. Bis zum Kriegsende wurden 423 N1K2-J ausgeliefert und hauptsächlich zum Schutz der Hauptinsel eingesetzt.

Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai (Archiv: Robert Kühni)

Technische Daten Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai

Hersteller: Kawanishi, Japan

Verwendung: Jagdflugzeug

Antrieb: Ein Achtzehnzylinder-Doppelsternmotor Nakajima NK9H Homare 21

Leistung: 1990 PS

Propeller: Vierblattpropeller mit 3,3 m Durchmesser

Besatzung: 1 Pilot

Erstflug: 31. Dezember 1943

Spannweite: 11,97 m Länge: 9,35 m Höhe: 3,96 m Flügelfläche: 23,5 m² Leergewicht: 2657 kg Fluggewicht: 4000 kg Maximale Geschwindigkeit: 594 km/h in 5600 m Marschgeschwindigkeit auf 3000 m: 370 km/h Landegeschwindigkeit: 145 km/h Dienstgipfelhöhe: 10\'760 m Flugdauer: Bis zu 5 Stunden Reichweite: 1740 km

Bewaffnung: Vier 20 mm Bordkanonen, zwei 250 kg Bomben unter der Tragfläche, spätere Serienmaschinen waren zur Aufnahme von bis zu sechs Luft-Boden Raketen unter dem Rumpf ausgerüstet.