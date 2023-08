Korean Air kauft sechs Flugzeuge

Südkoreas Airline Korean Air gab heute den Kauf von sechs neuen Airbus A330 im Wert von US$ 1 Milliarde bekannt.

Der Kaufvertrag wurde heute von der Geschäftsleitung der Airline gutgeheissen. Die neuen A330 Flieger sollen bis 2013 in die Flotte integriert werden, die Lieferung der ersten zwei Maschinen erfolgt im nächsten Jahr. Vor drei Wochen hat Korean Air bereits einen Vertrag zum Kauf von zwei A380 im Wert von US$ 469,7 Millionen unterzeichnet, welche im Mai und Juni 2014 geliefert werden sollen. Damit gibt es bei Korean mittlerweile zehn Bestellungen für das weltweit grösste Passagierflugzeug. Die ersten acht A380 sollen zwischen 2010 und 2013 ihren Besitzer wechseln. Korean Air musste im letzten Jahr eine Verlust von US$ 1,4 Milliarden verbuchen, verfolgt aber weiterhin einen progressiven Businessplan.