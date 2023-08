Jet Aviation wird an General Dynamics verkauft

Für 2,45 Milliarden Franken geht Jet Aviation an General Dynamics. Seit 2005 gehörte die 1967 gegründete Firma der Risikokapitalfirma Permira.

Im Besitz der Permina habe sich Jet Aviation zu einem globalen Marktführer in der Geschäftsluftfahrt entwickelt, so eine Mitteilung der Jet Aviation. Die Übergabe soll bis Ende 2008 beendet sein, Jet Aviation soll aber unter demselben Management und mit den gleichen Strukturen als unabhängiger Unternehmensbereich innerhalb der General Dynamics weiter bestehen. General Dynamics beschäftigt weltweit rund 84.600 Angestellte. Jet Aviation hat an 25 Standorten weltweit rund 5.600 Mitarbeitende.