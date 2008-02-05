Dassault Aviation meldet Verkaufsanstieg von 24 Prozent

Gemäss Dassault Aviation stiegen die Ganzjahresverkäufe um 23.6 % auf 4.08 Milliarden Euro. 2006 waren es noch 3.3 Milliarden.

Mit diesen Zahlen liegt DA leicht über den von Thomson Financial veröffentlichten Prognosen von 3.95 Milliarden Euro. 2006 waren die Verkäufe der Dassault Aviation um 3.5% gefallen, gleichzeitig nahmen aber die Bestellungen zu, so wurden beispielsweise die Rekordzahl von 158 Falcon Business Jets geordert.