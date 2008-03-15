Gulfstream lanciert neuen Business Jet

Der neue Business Jet Gulfstream G650 wird die exklusive Kundschaft schneller, komfortabler und an weiter gelegene Destinationen fliegen als die früheren Muster.

Wallstreet Analysten sagen dem Mutterkonzern General Dynamics eine Rosige Zukunft voraus mit ihrem neuen Zugpferd in der Produktfamilie. Die Gulfstream G650 kann mit einer Geschwindigkeit von Mach 0,85 bis zu 12.700 km weit fliegen, das ist Bestleistung unter ihren Mitstreitern im Markt. Der neue Flieger kann mit Mach 0,9 Nonstop von London bis nach Japan oder China fliegen, kein anderes Zivilflugzeug ist schneller in der Luft. Mit diesem Super Jet hat Gulfstream einen würdigen Nachfolger für die G550 Familie. Der Jet wird ab 2011 verfügbar sein.