Marokko kauft F-16 Kampfjets

Lockheed Martin kann mit Marokko den 25. Kunden für das erfolgreichste Kampfflugzeug- Programm der letzten 30 Jahre verbuchen.

Die amerikanische Bewilligungsstelle für Rüstungsprogramme hat die Lieferung von 24 F-16C/D Fighting Falcon aus dem Produktionslos Block 52 an die marokkanische Luftwaffe gutgeheissen. Marokko wird Teile ihrer älteren Mirage F-1 und F-5E Kampfflugzeuge mit der neuen F-16C Fighting Falcon ersetzten und ergänzen.

Von der F-16 wurden bis heute mehr als 4400 Maschinen ausgeliefert, die Produktionsstrasse des legendären Fighters von General Dynamics wird bis mindestens 2012 gut ausgelastet sein.