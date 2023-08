Jet Airways gibt Verlust bekannt

Die private indische Fluggesellschaft Jet Airways gab einen Nettoverlust von INR 3,845 Milliarden Rupien (USD 76,9 Millionen) im zweiten Quartal ihres Finanzjahres 2009 bekannt.

In der Vorjahresperiode hatte sie noch INR 283 Millionen Gewinn gemacht. Die Einnahmen in dem Quartal sind aber von INR 22,54 Milliarden auf INR 32,58 Milliarden gestiegen. Darüber informierte das Unternehmen die Börse in Bombay.