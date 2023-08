IAE gewinnt Vertrag mit Lufthansa

International Aero Engines konnte sich eine Bestellung von Lufthansa im Wert von US$ 850 Millionen sichern.

International Aero Engines hat den Auftrag erhalten, für zwanzig A321 Flugzeuge V2500 SelectOne Motoren zur Verfügung zu stellen. Unter Berücksichtigung der Kaufoptionen hat der Vertrag einen Wert von US$ 850 Millionen. Die Motoren sollen noch dieses Jahr geliefert werden. Die Partnerin der IAE, Pratt & Whitney, schätzt den Wert ihres Anteils an der Bestellung auf US$ 283, wenn alle Optionen eingelöst werden. Lufthansa fliegt seit 15 Jahren mit IAE Motoren und betreibt zurzeit 33 mit V2500 ausgestattete Flugzeuge.