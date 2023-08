FlyDubai will Klärung von Boeing

Im April 2009 soll der Low-Cost-Carrier ihr erste Flugzeug von Boeing erhalten. Durch den Streik hat sich die Lieferung verspätet. Jetzt sucht FlyDubai das Gespräch.

FlyDubai hatte im letzten November 54 Boeing 737 im Wert von US$ 4 Milliarden bestellt. Die ersten fünf Flugzeuge sollen im zweiten Quartal des ersten Geschäftsjahr geliefert werden. Dann will der Low-Cost-Carrier seinen Betrieb aufnehmen. Durch den 58-tägigen Streik beim Flugzeughersteller Boeing sind jedoch alle Lieferungen verspätet. FlyDubai klärt nun ab, welches Ausmass die Verspätung hat, will aber weiterhin an ihrem Geschäftsbeginn im Frühjahr 2009 festhalten. Die neue Airline profitiert von einem Rückgang des Treibstoffpreises um mehr als 50% seit dem Höchststand von US$ 147 pro Barrel im Juli.