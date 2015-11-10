Flughafen Kassel zieht positive Sommerbilanz

Kassel Airport Web (Foto: Screenshot)

Die Flughafen GmbH Kassel konnte die Sommermonate 2015 mit einem positiven Wachstum abschließen und ist mit den Zahlen zufrieden.

Die Zahl der Flugbewegungen um etwa 15 Prozent in den Monaten von April-Oktober auf 21.913 (zum Vergleich in 2014 waren es 19.141). Bei den Passagierzahlen ist ein deutliches Plus von 33Prozent zu verzeichnen mit insgesamt 51.498 Passagieren von April bis Oktober (zum Vergleich 2014: 38.733)

Im Sommerflugplan 2015 wurden 99,45 Prozent aller geplanten Flüge durchgeführt (2014: 76,2 Prozent) mit einer Auslastung von durchschnittlich 82 Prozent. Bei den Passagierzahlen ist hier eine Steigerung von 55 Prozent zu verzeichnen: In 2015 waren es im Bereich der Verkehrsluftfahrt im Zeitraum April bis Oktober 44.106 Passagiere (2014: 28.486) und 421 Flugbewegungen (2014: 230). Die beliebtesten Ziele waren im Sommer 2015 Hurghada, Mallorca und Heraklion, aber auch Antalya wurde gut gebucht.

Ralf Schustereder, Geschäftsführer der Flughafen GmbH Kassel: „Ich freue mich sehr, dass die Bevölkerung die Flüge ab Kassel Airport so gut angenommen hat und wir im Sommer 2015 ein solides und attraktives Flugangebot gemeinsam mit unseren Airline-Partnern anbieten konnten. Der erfolgreiche Sommer 2015 hat sich bereits ausgezahlt, so dass wir im Sommer 2016 mit wesentlich verbesserten Flugzeiten zusätzliche Verbindungen nach Mallorca und Antalya mit der renommierten, deutschen Fluggesellschaft Germania anbieten können. Auch Heraklion steht wieder im Sommerflugplan 2016. Auch die Buchungsnachfrage für unseren Winterflugplan stimmt mich besonders bis zum Jahresanfang optimistisch: Hurghada und Gran Canaria sind schon jetzt gut nachgefragt.“

Der Flughafen arbeitet zudem intensiv an der Weiterführung der Verbindung nach Hurghada im nächsten Sommer, nachdem die Aufnahme der Verbindung in 2015 zu einer sehr zufriedenstellenden Auslastung geführt hat. Der Wegfall der Verbindung im Frühjahr 2016 beruht auf neuen, europäischen Vorschriften für Flugdienst- und Ruhezeiten des Cockpit- und Kabinenpersonals, wodurch die bisherige Streckenführung nicht mehr in die Netzwerkplanung der Germania passt.

Im aktuellen Winterflugplan 2015/2016 geht es mit der Germania wöchentlich nach Gran Canaria, Teneriffa und Hurghada – drei beliebte Ganzjahresziele für Sonnenhungrige. Für Hurghada konnten im aktuellen Winterflugplan die Flugzeiten deutlich kundenfreundlicher gestaltet werden. Außerdem startet am 10. Dezember zum zweiten Mal der Alpenjet des Eschweger Skireise-Anbieters Ski Kohl zum Gletscher-Opening ins Stubaital. Diese und weitere Reisen werden auch im Rahmen des diesjährigen „Hüttenzaubers und Reisemarktes“ am 14.11.2015 im Terminal angeboten. In den letzten zwei Jahren besuchten mehrere Tausend Besucher diese Veranstaltung und erfreuten sich an Live-Musik, Original Hütten-Flair und einem attraktiven Tagesprogramm für die ganze Familie.

Flughafen Kassel