Flughafen Friedrichshafen zieht Bilanz für 2023

Flughafen Friedrichshafen (Foto: Flughafen Friedrichshafen)

„Ein durchwachsendes Jahr 2023 für den Luftverkehr“, so kommentiert Claus-Dieter Wehr, Geschäftsführer des Flughafens Friedrichshafen, die Vorstellung des Jahresabschlusses 2023.

Rund 315.000 Fluggäste nutzten den Flughafen im vergangenen Jahr für Reisen von und nach Friedrichshafen, was gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 6,8 % bedeutet. Positiv: Die durchschnittliche Auslastung der Flüge stieg gegenüber 2022 und insbesondere die Flüge in die beliebten Urlaubsziele waren zu über 90% gebucht.

Spitzenreiter unter den Urlaubsdestinationen waren wieder Palma de Mallorca und Antalya, gefolgt von der griechischen Insel Kreta.

„Der Nahost-Konflikt, die Waldbrände in der Hochsaison in Griechenland aber auch das verknappte Angebot auf Grund fehlender Flugzeuge und Crews hatten direkten Einfluss auf den Flughafen und verhinderten ein besseres Ergebnis“, so Claus-Dieter Wehr weiter.

Trotz geringerer Passagierzahlen und gestiegener Kosten, hier besonders bei den Aufwendungen für Strom und Gas, konnte der Flughafen bei den Erlösen gegenüber 2022 um knapp 400.000 EUR zulegen.

Notwendige größere Investitionen erfolgten mit Unterstützung der Gesellschafter des Flughafens in zwei neue Flugfeldlöschfahrzeuge, in elektrische Bodenstromgeräte zum Ersatz der alten Diesel-Aggregate sowie in eine Erneuerung des Instrumentenlande-systems, welches Landungen auch bei Nebel ermöglicht.

Erstmals konnten die Flugzeuge im letzten Jahr am Bodensee-Airport auch nachhaltig produzierten Treibstoff tanken. So wurden zur AERO-Messe rund 30.000 Liter Sustainable Aviation Fuel (SAF), welches überwiegend aus Biomasse hergestellt wird, am Flughafen getankt.