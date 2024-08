Flughafen Bremen ist in Deutschland der sicherste

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Laut der Sicherheitsstatistik der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit ist der Flughafen Bremen in Deutschland der sicherste.

Wie sicher sind die Flughäfen in Deutschland aus Sicht der Pilotinnen und Piloten? Seit 1978 untersucht die Arbeitsgruppe Airport and Ground Environment (AGE) der Vereinigung Cockpit (VC) deutsche Verkehrsflughäfen auf diverse Kriterien, die eine sichere Landung beeinflussen. Nachdem der Flughafen Bremen bereits im vergangenen Jahr Spitzenreiter in Norddeutschland war, hat er sich im Ranking 2024 noch einmal verbessert: Der Bremen Airport landet nun im bundesweiten Vergleich auf Platz 1 der Regionalflughäfen. „Die Perspektive der Pilotinnen und Piloten ist für uns von großer Bedeutung – schließlich tun wir jeden Tag alles dafür, dass sie und die Reisenden sicher landen und abheben können“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer des Bremen Airport.

Schulnote 1,8: Vorbildliche Infrastruktur am Bremen Airport

Zum ersten Mal wurden die Regionalflughäfen separat betrachtet und bewertet. Die Pilotinnen und Piloten bescheinigten dem Flughafen Bremen dabei eine insgesamt vorbildliche Infrastruktur: Mit einer Schulnote von 1,8 liegt der Flughafen Bremen laut der Vereinigung Cockpit in vielen Bereichen über den Mindestanforderungen in den Bereichen Ausrüstung und Maßnahmen – und im Gesamtergebnis knapp vor Kassel und Erfurt. „Aus Pilotensicht kommt diesen regionalen Flugplätzen eine wichtige Rolle zu, da sie häufig als Ausweichflughäfen für die großen Drehkreuze fungieren", sagt Frank Blanken, Sprecher der Vereinigung Cockpit. „Generell ist das Sicherheitsniveau auch an den Regionalflughäfen in Deutschland sehr hoch."

Über 20 Kriterien zu Gefahrenpotenzialen bewertet

Als Grundlage für die Untersuchung dient ein Katalog aus über 20, international relevanten, Kriterien, die den Themeblöcken „Runway Excursion“, „Runway Incursion“ und „Taxi Occurences“ zugeordnet sind. Hinter den Begriffen stecken verschiedene Maßnahmen, die Gefahrenpotenziale minimieren sollen – etwa das Abkommen oder Überschießen der Landebahn. „Insbesondere die digitale ATIS, die eine elektronische Wetterübermittlung in das Cockpit erlaubt, sowie das Instrumentenlandesystem in beide Anflugrichtungen sind in Bremen hervorzuheben“, heißt es in der Bewertung von Vereinigung Cockpit. Diese Elemente erlauben es Pilotinnen und Piloten, ihre Anflüge mit größter Präzision durchzuführen.

Über den Flughafen Bremen

Der Flughafen Bremen ist wirtschaftlicher und touristischer Faktor für die Hansestadt sowie die gesamte Region mit einem Einzugsgebiet von 13 Millionen Menschen. Mit zahlreichen täglichen Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt, München, Istanbul, Amsterdam, Zürich und Wien sind mehr als 500 weltweite Anbindungen mit nur einem Umstieg ab Bremen erreichbar. Hinzu kommen viele Ziele in Europa und Nordafrika. Zusammen mit innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtungen bildet der Flughafen Bremen den wichtigsten kombinierten Luft- und Raumfahrtstandort in Europa. Für den BRE Airport spielen Lärm- und Umweltschutz eine zentrale Rolle. 1909 eröffnet, war der Flughafen Bremen Deutschlands erster mit einer befestigten Start- und Landebahn.