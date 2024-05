Mit Austrian Airlines von Bremen nach Wien

Von Bremen nach Wien in 95 Minuten – oder ganz entspannt weiter in die ganze Welt: Ab kommenden Montag, 6. Mai 2024, fliegt Austrian Airlines, vom Flughafen Bremen aus viermal pro Woche direkt in die Donaustadt.

Erstmals wird die Strecke vom Bremer Flughafen nach Wien mit Austrian Airlines als Linienflug angeboten, was Weiterflüge komfortabel in einem Buchungsvorgang ermöglicht. Wien bildet nach Amsterdam, Istanbul, Zürich und den beiden deutschen Großflughäfen Frankfurt und München das sechste internationale Drehkreuz, das aus Bremen direkt angeflogen wird. Ab Bremen Airport können mehr als 500 internationale Ziele mit nur einem einzigen Umstieg erreicht werden.

Stephansdom, Prater, Naschmarkt oder Burgtheater: „Das neue Ziel ist natürlich ein touristisches Highlight für Reisende aus ganz Nordwestdeutschland“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer des Flughafen Bremen, mit Blick auf die österreichische Hauptstadt, die mit ihren Sehenswürdigkeiten vergangenes Jahr für mehr als sieben Millionen Ankünfte gesorgt hat – das zweitbeste Ergebnis seit Messung der Touristenströme in Österreich. Und auch umgekehrt verspricht sich Cezanne ein steigendes Interesse der österreichischen Reisenden mit Impulsen für Bremen und die Region.

Flughafen Bremen: Wien ist sechste Anbindung an ein internationales Drehkreuz

„Die Verbindung nach Wien ist außerdem auch für Fern- und Geschäftsreisende höchst relevant: Sie erreichen mit nur einem einzigen Umstieg sehr bequem weltweite Ziele“, betont Cezanne.

Austrian Airlines ist mit etwa 130 Flugzielen weltweit und mehr als 11 Millionen Passagieren jährlich Österreichs größte Fluggesellschaft, Tochter der Lufthansa Group und Mitglied der Star Alliance.

Flughafen Bremen