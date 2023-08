BAA verkaufen Flughafen Gatwick

Die Flughafenbetreiberin BAA gab bekannt, dass sie den Flughafen Gatwick verkaufen. Der Verkaufsprozess soll sofort beginnen, sagte BAA.

Gatwick ist der weltweit meistgenutzte Flughafen mit einer Startbahn. 80 Fluggesellschaften sind dort stationiert und 262.000 Flugbewegungen finden im Jahr statt. Gatwick ist nach Heathrow der meist frequentierte Flughafen Englands und wurde letztes Jahr von 35 Millionen Passagieren genutzt. Analysten schätzen den Verkaufswert auf £2 bis 3 Milliarden.

In ihrem Bericht im letzten Monat stellte die Wettbewerbsaufsicht fest, dass die dominante Stellung von BAA den Wettbewerb gefährde. Sie verlangten von BAA, zwei ihrer drei Londoner Flughäfen aufzugeben und wird wahrscheinlich auch den Verkauf von Glasgow oder Edinburgh wünschen. BAA will aber Stansted und zwei andere Flughäfen in Südengland sowie ihre drei Hubs in Schottland weiter betreiben.

Die Fluggesellschaft Virgin Atlantic stellte sich als möglichen Käufer zur Verfügung. Auch die deutsche Hochtief, Global Infrastructure Partners, Credit Suisse Investment und die australische Macquarie Gruppe haben bereits Interesse angemeldet. Aus den USA und Asien werden noch Interessenten erwartet.