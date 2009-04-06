Grossbritannien liess Finanzen von BAA untersuchen

Grossbritannien hat die Investmentbank Merrill Lynch angewiesen die Stabilität von Flughafenbetreiber BAA und ihrem Mehrheitseigner Ferrovial zu untersuchen.

Das zitiert Sunday Times aus den veröffentlichten Unterlagen. Die Enthüllungen von BAAs Finanzen dürften die Spekulationen darüber verstärken, dass das Unternehmen neue Schulden machen oder das Eigenkapital erhöhen muss.

Aus den Aufzeichnungen von Regierungstreffen wegen dem Verkauf von Gatwick durch BAA sei zudem ersichtlich, dass die britische Wettbewerbsaufsicht ebenfalls die Untersuchung von BAAs Finanzen forderte. BAA gab keinen Kommentar.