Mit FLYONE von Bremen nach Moldau

FLYONE ARMENIA Airbus A320 (Foto: AviaPress)

Der Flughafen Bremen bekommt im nächsten Jahr eine neue und regelmäßige Flugverbindung: Ab April 2025 verbindet die Airline FLYONE den Nordwesten Deutschlands mit Chișinău, der Hauptstadt der Republik Moldau.

Chișinău ist mit rund 530.000 Einwohnern die größte Stadt in der Republik Moldau, die seit 1991 unabhängig ist – und seit Juni 2022 auch offiziell EU-Beitrittskandidat. Das Land, und Chișinău im Besonderen, zeichnen sich dabei durch eine bewegte Historie aus: Als Binnenstaat zwischen Rumänien und der Ukraine gelegen, ist das Stadtbild neben klassischen Einflüssen auch von osmanischer und sowjetischer Architektur geprägt. Außerdem können Besucher hier in der warmen Jahreszeit nicht nur eine überraschend grüne Auszeit genießen, sondern auch in die lange Tradition der moldauischen Weinkultur eintauchen: über 100 verschiedene Rebsorten werden dort kultiviert. Und unweit der Hauptstadt erstreckt sich auf einer Länge von über 200 Kilometern der größte Weinkeller der Welt: das staatlich betriebene Weingut Mileștii Mici.

Donnerstags und sonntags von der Weser an den Bîc

Die größte Low-Cost-Airline aus der Republik Moldau, FLYONE, hat im Jahr 2023 erstmals mehr als zwei Millionen Passagiere befördert. Für die Verbindung zwischen Bremen und Chișinău wird die Fluggesellschaft jeweils donnerstags und sonntags einen Airbus 320 einsetzen. Dann geht es für die Fluggäste in weniger als drei Stunden auf direktem Weg in Richtung Osten.

Neben den Flughäfen in Düsseldorf, Frankfurt-Hahn, Berlin und München wird Bremen das fünfte deutsche Flugziel für FLYONE sein. Neben dem touristischen Verkehr stellt die neue Verbindung vor allen Dingen eine regelmäßige Möglichkeit für Passagiere aus den benachbarten Ländern dar. Sowohl Menschen aus Rumänien und vor allem aus der Ukraine können den nahegelegenen Airport in der moldauischen Hauptstadt nutzen.

Flughafen Bremen