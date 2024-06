Mit Sundair von Bremen nach Monastir

Sundair Airbus A320 (Foto: Sundair)

Am 21. Juni 2024 startet zum ersten Mal in diesem Jahr ein Direktflug ab Bremen in die tunesische Provinzhauptstadt Monastir.

Von dort aus sind beliebte Ferienorte wie Hammamet, Nabeul, Sousse oder Mahdia nicht mehr weit. Sundair bietet die Flugverbindung, in etwas mehr als drei Stunden, jeden Freitag vom Bremer Flughafen aus an.

Sonnenurlaub in Tunesien: Am südlichen Ende des Golfes von Hammamet liegt die tunesische Küstenstadt Monastir. Ein kulturelles Juwel, das nicht nur voller Geschichte steckt: Endlos weiße Sandstrände und orientalischer Charme machen Monastir und seine direkte Umgebung zu einem beliebten Urlaubsziel. „Die Ostküste Tunesiens begeistert mit zahlreichen Sonnenstunden. In Kombination mit einer modernen Infrastruktur und einem breit gefächerten Freizeitangebot zählt die Region zu den bedeutendsten touristischen Zielen des Landes“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer Bremen Airport.