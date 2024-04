Bremen startet in den Sommerflugplan

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Der Flughafen Bremen startetet am Osterwochenende in den neuen Sommerflugplan, dabei stehen zahlreichen Direktflüge in die Sonnenregionen Europas im Flugprogramm.

Offizieller Start für den Sommerflugplan am Flughafen Bremen mit zahlreichen Direktflügen in die Sonnenregionen Europas: Gleich drei Fluggesellschaften heben zu insgesamt 18 wöchentlichen Flügen nach Mallorca ab, Antalya an der türkischen Riviera und Griechenlands größte Insel Kreta sind die am häufigsten angeflogenen Urlaubsziele ab Bremen.

Mit Wien kommt ab Mai ein weiteres Flugziel zu einem internationalen Drehkreuz neben Zürich, Istanbul, Amsterdam sowie den beiden deutschen Großflughäfen Frankfurt und München hinzu.