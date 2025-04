Flughafen Bremen hat Verbindung nach Chișinău

FLYONE ARMENIA Airbus A320 (Foto: AviaPress)

Neue Flugverbindung am Bremen Airport: Seit Donnerstag bringt FLYONE Reisende aus dem Nordwesten Deutschlands per Direktflug nach Chișinău.

Die größte Low-Cost-Airline der Republik Moldau hebt zunächst donnerstags und sonntags in Bremen ab. Ab Ende Juni erhöht sich die Frequenz auf dreimal pro Woche: Dann fliegt FLYONE auch dienstags nach Chișinău.

Die erste Landung am Flughafen Bremen inklusive Flugzeugdusche fand am Donnerstag um 7:25 Uhr statt. „Mit der Verbindung nach Chișinău erweitern wir unser diverses Angebot am Flughafen Bremen. Außerdem etablieren wir damit eine Strecke, die viele Menschen auf direktem Weg mit ihrer Heimat verbindet“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer des Flughafen Bremen. Neben den Flughäfen Köln, Düsseldorf, Frankfurt-Hahn, Stuttgart, Berlin und München ist Bremen das erste norddeutsche und das insgesamt siebte deutsche Flugziel für FLYONE.

Zu dem feierlichen Anlass reiste auch der Erste Botschaftssekretär der Republik Moldau aus Berlin in die Hansestadt. „Wir freuen uns sehr über die neue Flugverbindung“, sagt Oleg Popov. „In Bremen und Niedersachsen leben mehr als 17.000 Menschen aus der Republik Moldau. Für sie ist das Angebot eine wertvolle und komfortable Lösung, ihre Heimat zu besuchen. Wir laden aber auch Touristen herzlich ein, die Schönheit unseres Landes und seine lange Weintradition zu entdecken.“ Gemeinsam mit Vertretenden des Flughafen Bremen überreichte er Blumen an die Crew.

Gegen 8:30 Uhr machte sich die Maschine wieder auf in Richtung Aeroportul Internațional Chișinău. FLYONE hat derweil bestätigt, dass aufgrund der starken Nachfrage die Verbindung auch im Winter angeboten wird. Flugtickets sind nicht nur online, sondern auch an einem Ticketschalter im Terminal 1 des Flughafen Bremen erhältlich.

Über den Flughafen Bremen

Der Flughafen Bremen ist wirtschaftlicher und touristischer Faktor für die Hansestadt sowie die gesamte Region mit einem Einzugsgebiet von 13 Millionen Menschen. Mit zahlreichen täglichen Verbindungen zu den internationalen Drehkreuzen Frankfurt, München, Istanbul, Amsterdam, Zürich und Wien sind mehr als 500 weltweite Anbindungen mit nur einem Umstieg ab Bremen erreichbar. Hinzu kommen viele Ziele in Europa und Nordafrika. Zusammen mit innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtungen bildet der Flughafen Bremen den wichtigsten kombinierten Luft- und Raumfahrtstandort in Europa. Für den Bremen Airport gilt nicht nur eine Nachtflugbeschränkung, auch Lärm- und Umweltschutz spielen eine zentrale Rolle. 1909 eröffnet, war der Flughafen Bremen Deutschlands erster mit einer befestigten Start- und Landebahn.

Über FLYONE

FLYONE (www.flyone.eu) ist 2016 erstmals gestartet. Seitdem hat sich die Low-Cost-Airline zur größten Fluggesellschaft in der Republik Moldau entwickelt. Nachdem sie 2022 Mitglied der International Air Transport Association (IATA) wurde, erneuerte FLYONE ein Jahr später die IOSA-Zertifizierung – und erlangte den höchsten Sicherheitsstandard im Betriebsmanagement. Außerdem bewegte FLYONE im Jahr 2023 die Rekordzahl von zwei Millionen Passagieren, etablierte 14 neue Strecken und erweiterte ihr Flotte um drei weitere Flugzeuge. Derzeit bietet FLYONE Flüge zu insgesamt 60 Zielen an.