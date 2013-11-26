Ryanair fliegt wieder nach Basel

Vor fünf Jahren war Ryanair der EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg zu teuer, jetzt kommt Ryanair wieder ans Rheinknie zurück.

Mit Beginn des Sommerflugplans 2014 wird Ryanair den EuroAirport wieder mit London Stansted und Dublin verbinden. Ab dem 31. März 2014 wird Ryanair ab Basel nach Stansted täglich, sowie ab dem 1. April nach Dublin jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag verkehren. Ryanair begründet die Wiederaufnahme der Destination Basel mit der Rücknahme der Flugsteuer in Irland, sowie mit ihrer kürzlich angekündigten Wachstumsinitiative am Londoner Flughafen Stansted.