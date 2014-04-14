Ryanair mit neuer Winterroute ab Bremen

Irlands Low Cost Carrier Ryanair erweitert mit dem Winterflugplan 2014/15 das Streckenangebot ab dem Flughafen Bremen mit einer neuen Verbindung nach Madrid.

Ab dem 28. Oktober 2014 fliegt Ryanair dreimal in der Woche in die spanische Hauptstadt Madrid, jeweils dienstags, donnerstags und samstags wird eine Ryanair Boeing 737 von Bremen in Richtung Madrid abheben. Das neue Städteziel ist die erste neue Strecke im Bremer Winterflugplan der größten Billigairline Europas. Neben Barcelona Girona, Alicante, Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria, Malaga und Palma, die im jetzigen Sommerflugplan angeflogen werden, ist Madrid bereits die achte spanische Destination ab dem Flughafen Bremen.