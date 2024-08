E-Flugzeug landet auf dem Flughafen Bremen

Elektra Trainer (Foto: Elektra Solar)

Premiere am Flughafen Bremen: Erstmals ist am Donnerstag, 29.08.2024, ein Flugzeug mit Elektroantrieb gelandet und gestartet.

Die Luftfahrt ist im Wandel, für den notwendigen Transformations-Prozess werden am Flughafen Bremen viele Themenfelder im Hinblick auf Nachhaltigkeit vorbereitet. Nachdem Mitte August erstmals ein Linien-Flugzeug der KLM am Bremen Airport komplett mit elektrisch angetriebenen Fahrzeugen erfolgreich abgefertigt wurde, gab es jetzt die erste Landung und den ersten Start eines Flugzeuges mit Elektroantrieb.

Mit an Bord: Bremens Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation, Kristina Vogt.

Die zweisitzige Maschine des Typs „Elektra Trainer“ hat eine Reichweite von 300 Kilometern, kann rund 2,5 Stunden in der Luft verbringen und fliegt mit einer Lautstärke von unter 50 Dezibel extrem leise.

„Das Interesse und die Erwartungen an das elektronische Fliegen sind groß. Es bietet auf der einen Seite eine vielversprechende Möglichkeit, die Dekarbonisierung der Luftfahrt zu unterstützen. Andererseits können lokale Emissionen, beispielsweise Lärm, reduziert werden. Deshalb ist die Premiere des Elektro-Flugzeugs ein nächster Schritt im Transformations-Prozess des Bremen Airports. Wir wollen die Möglichkeiten bieten, unterschiedliche Antriebsvarianten am Bremer Flughafen zu bedienen. Elektrisches Fliegen ist dabei ein wichtiger Baustein. Es könnte künftig vor allem auf Kurzstrecken und in spezialisierten Anwendungsbereichen wie dem Regionalflugverkehr eine Rolle spielen. Die weitere Entwicklung der Batterietechnologie und der Infrastruktur wird entscheidend dafür sein, wie schnell und weit sich Elektroflugzeuge durchsetzen werden“, sagt Senatorin Vogt. „Aber natürlich geht es langfristig auch darum, die Technologie aus dem Kleinflugzeug auf größere Flugzeuge zu erweitern. Um hier vor Ort Arbeitsplätze zu erhalten und den Standort zukunftsfähig zu machen.“

Zitat Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer Flughafen Bremen: "Die Flugzeugindustrie entwickelt neue und nachhaltige Antriebe. Wir als Airport Bremen wollen die notwendige Infrastruktur für die Fluggesellschaften und Hersteller bereitstellen, um nachhaltiges Fliegen zu ermöglichen. Insofern ist der heutige erste Start eines elektrischen Flugzeuges ein wichtiges Signal."

Technische Daten „Elektra Trainer“

Fluggeschwindigkeit: 120 Km/h

Maximale Fluggeschwindigkeit: 173 Km/h

Rechweite: 300 Kilometer

Batteriekapazität: 30 kWh

Maximales Startgewicht: 600 Kg

Spannweite: 14,5 Meter

Lautstärke: unter 50 dB