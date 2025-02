Flughafen Bremen gewährt Ausblick auf Sommerflugplan

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Frischer Wind am Bremen Airport: Reisende aus dem Nordwesten können ab sofort ihren Urlaub in die Sonne planen – denn der neue Sommerflugplan 2025 ist da.

Mit 14 Airlines geht es ab Ende März direkt vom Flughafen Bremen zu 3 nationalen und 20 internationalen Zielen. Darunter auch die wichtigen Drehkreuze Amsterdam, Frankfurt, Istanbul, München, Wien und Zürich: So gelangen Passagiere ab Bremen mit nur einem Umstieg zu zahlreichen Destinationen in Europa und der ganzen Welt.

Ab dem 30. März 2025 tritt der neue Plan in Kraft – buchbar sind die Flüge ab sofort. „Der neue Sommerflugplan beinhaltet nicht nur beliebte Sonnenziele wie Mallorca, die griechischen Inseln oder die Türkische Riviera. Dazu kommen weitere, interessante Destinationen und in manchen Fällen auch eine erhöhte Frequenz“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen. Unangefochtener Spitzenreiter unter den Urlaubszielen bleibt aber Mallorca: Eurowings fliegt sechs Mal in der Woche und Ryanair täglich von der Weser auf die Baleareninsel. Und mit SundAir geht es vorerst montags, samstags und sonntags nach Mallorca – ab dem 23. April schließlich auch einmal am Tag. „Dadurch haben Reisende ab Bremen zwei- bis dreimal täglich die Möglichkeit, nach Mallorca zu kommen. Das ist schon ein Pfund“, so Dr. Marc Cezanne.

Sandstrände und belebte Promenaden: Auch die griechischen Inseln rücken wieder verstärkt in den Flugplan. SundAir steuert die Sonneninsel Rhodos im Ägäischen Meer jeden Sonntag an – ab dem 30. April zusätzlich auch jeden Mittwoch. Außerdem wird die Mittelmeerinsel Kreta bis zu fünfmal die Woche durch Aegean Airlines und SundAir bedient. Sonne und Kultur gibt es darüber hinaus an der kroatischen Adriaküste: Zadar ist ab dem 1. Mai wieder im Programm – immer mittwochs und samstags mit Ryanair.

Beliebte Ziele mit erhöhter Frequenz

Urlaubsfeeling an der Türkischen Riviera: Antalya wird im Vergleich zum Winterflugplan wieder deutlich häufiger angeflogen. Ab Ende März bringt SunExpress Passagiere täglich an die türkische Mittelmeerküste, Pegasus fliegt viermal pro Woche – ergänzt wird das Antalya-Angebot durch Flüge der Corendon Airlines im Spätsommer.

Vielfältige Verbindungen für sonnige Urlaubsziele

Reisende, die die türkische Ägäis genießen wollen, können sich über eine erhöhte Frequenz nach Izmir freuen: Bis zum 28. Juni wird der Izmir Adnan Menderes Airport dienstags und samstags durch SunExpress bedient, ab Juli ist die Hafenstadt sogar dreimal wöchentlich ab Bremen zu erreichen.

Weiße Sandstrände, Partys im Sonnenuntergang oder Natur und Kultur? Auch das geht ab Bremen: Jeden Montag geht es mit SundAir auf die Kanarische Insel Fuerteventura. Ryanair verbindet den Nordwesten donnerstags und sonntags mit Alicante und dienstags, freitags und sonntags mit Málaga. Und ab dem 17. Juni hebt SundAir von Bremen in Richtung Goldstrand ab: für Sonnenstunden im bulgarischen Varna.

