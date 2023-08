ExpressJet meldet Verlust

Expressjet Airlines (Archiv: Robert Kühni)

ExpressJet Holdings hat für das zweite Quartal einen Verlust von US$ 13,1 Millionen ausgewiesen.

Dies ist eine Verbesserung gegenüber der Vergleichsperiode vom Vorjahr, als der Verlust bei US$ 34,3 Millionen lag. Der Umsatz schrumpfte um 61,9 Prozent auf US$ 170,6 Millionen. Die starke Abnahme wurde vor allem durch die Suspendierung der Delta Air Lines Flüge verursacht. Der Verlust im operativen Bereich verkleinerte sich auf US$ 10,8 Millionen von vormals US$ 43,7 Millionen, da die Ausgaben um 29,8 Prozent auf US$ 20,3 Millionen sanken. Die Resultate spiegelten den weltweiten Rückgang der Nachfrage und der Umsätze, sagte Präsident und CEO Jim Ream. Trotzdem scheint sich die Lage für die Firma zu verbessern: In den ersten sechs Monaten verbuchte sie einen Verlust von US$ 24,5 Millionen, ein erheblich besseres Resultat als die US$ 67,5 Millionen Defizit des ersten Halbjahres 2008. ExpressJet betreibt 214 Flugzeuge unter einem speziellen Vertrag mit Continental Airlines.

