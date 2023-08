UAL Corp. meldet Verlust im 3Q

Die Muttergesellschaft der United Airlines hat das 3. Quartal mit einem Verlust von US$ 779 Millionen abgeschlossen.

Die Treibstoffausgaben kletterten bei UAL um US$ 946 Millionen im Vergleich zum Vorjahr, allein US$ 519 Mio davon gehen auf Verluste im Fuel Hedging zurück, verursacht durch den plötzlichen Fall der Rohölpreises Ende des 3. Quartals. Der Umsatz stieg um 0.7% auf US$ 5,57 Milliarden.