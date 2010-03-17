ExpressJet meldet solide Februar Zahlen

Expressjet Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Die amerikanische Fluggesellschaft ExpressJet konnte im Februar 2010 gegenüber dem Februar 2009 kräftig zulegen.

Das Angebot wurde um 12 Prozent auf 825 Millionen Sitzplatzmeilen ausgebaut und die Nachfrage stieg um 20 Prozent auf 619 verkaufte Sitzplatzmeilen. Die Auslastung der Kurzstreckenjets konnte von 70,2 Prozent auf 75 Prozent verbessert werden. Im Monat Februar betrieb Express Jet 224 Maschinen, ein Jahr zuvor waren es noch 214. ExpressJet fliegt zu einem grossen Teil auf Nebenrouten für Continental Express und nur noch mit 16 Maschinen für United Express. Wetterbedingt musste Expressjet im Februar 2.050 Flüge absagen.