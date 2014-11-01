Expressjet Airlines

Expressjet Airlines, Land: USA ExpressJet wurde 1986 gegründet und nahm 1987 den Flugbetrieb auf. Seit September 2008 fliegt die Airline nur noch für Continental Airlines als Continental Express und vermietet 30 Flugzeuge für Charterflüge. Anzahl Flugzeuge 2007: 235. Umsatz 2007: 1,685 Milliarden USD, Gewinn EBIT: (70,2 Mio USD).

Expressjet Airlines

700N Sam Houston Parkways West

Suite 200, Houston, Texas 77067

USA



Tel: +1 832 353 1000

Fax: +1 832 353 1008

Email: [email protected]



www.expressjet.com

Expressjet Airlines (Archiv: Robert Kühni)

Der Linienflugverkehr beschränkt sich auf den regionalen Bereich zu mehr als 20 Flughäfen. Zusätzlich operiert die Airline auch in Canada, Latein-Amerika und der Karibik für Continental Express und Delta Airlines. Die ersten Flüge fanden unter dem Namen von Continental Express im Januar 1989 statt. Später wurden diese von Continental Airlines übernommen. Erst im Januar 2007 begann Expressjet Airlines Flüge mit eigenen Flugzeugen durchzuführen. Insgesamt werden bei der Airline 6.700 Mitarbeiter beschäftigt.

Anzahl Flugzeuge:

Bombardier Learjet 35A: 1 Embraer ERJ-135 ER: 12 Embraer ERJ-135 LR: 18 Embraer ERJ-145 ER: 23 Embraer ERJ-145 LR: 116 Embraer ERJ-145 XR: 104

Hauptbasen: Newark Liberty International (EWR), Houston George Bush Intercontinental (IAH), Cleveland Hopkins International (CLE)