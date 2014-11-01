Expressjet Airlines
Expressjet Airlines, Land: USA ExpressJet wurde 1986 gegründet und nahm 1987 den Flugbetrieb auf. Seit September 2008 fliegt die Airline nur noch für Continental Airlines als Continental Express und vermietet 30 Flugzeuge für Charterflüge. Anzahl Flugzeuge 2007: 235. Umsatz 2007: 1,685 Milliarden USD, Gewinn EBIT: (70,2 Mio USD).
Expressjet Airlines
700N Sam Houston Parkways West
Suite 200, Houston, Texas 77067
USA
Tel: +1 832 353 1000
Fax: +1 832 353 1008
Email: [email protected]
www.expressjet.com
Der Linienflugverkehr beschränkt sich auf den regionalen Bereich zu mehr als 20 Flughäfen. Zusätzlich operiert die Airline auch in Canada, Latein-Amerika und der Karibik für Continental Express und Delta Airlines. Die ersten Flüge fanden unter dem Namen von Continental Express im Januar 1989 statt. Später wurden diese von Continental Airlines übernommen. Erst im Januar 2007 begann Expressjet Airlines Flüge mit eigenen Flugzeugen durchzuführen. Insgesamt werden bei der Airline 6.700 Mitarbeiter beschäftigt.
Anzahl Flugzeuge:
|Bombardier Learjet 35A:
|1
|Embraer ERJ-135 ER:
|12
|Embraer ERJ-135 LR:
|18
|Embraer ERJ-145 ER:
|23
|Embraer ERJ-145 LR:
|116
|Embraer ERJ-145 XR:
|104
Hauptbasen: Newark Liberty International (EWR), Houston George Bush Intercontinental (IAH), Cleveland Hopkins International (CLE)