Express Jet publiziert Augustzahlen

Expressjet Airlines (Archiv: Robert Kühni)

ExpressJet Holdings gab heute die Verkehrs- und Kapazitätszahlen der ExpressJet Airlines für den August 2008 bekannt.

Die Bilanz setzt sich zusammen aus den Resultaten der Auftragsflüge, die im Rahmen von Kapazitätsvergrösserungs-vereinbarungen für Continental und Delta Air Lines getätigt wurden, sowie aus den Erträgen und Aufwänden der Flüge in eigenem Namen der ExpressJet. Die RPMs bei den Vertragsflügen erreichten im August 753 Millionen, während die ASMs bei 961 Mio lagen. Daraus ergab sich eine Auslastung von 78,4%. Bei den sogenannten Branded Flights betrugen die RPMs 168 Mio bei 211 Mio ASMs, was in einer Auslastung von 79,6% resultierte.