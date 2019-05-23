Tu-95 Bomber wird von F-22 abgefangen

F-22 Raptor mit Tu-95 Bear Bomber (Foto: USAF)

Am Montag, den 20. Mai 2019, konnten US-amerikanische F-22 Raptor Abfangjäger vier grosse Tu-95 Bear Bomber über neutralen Gewässern vor Alaska abfangen.

Die vier Tu-95 Bomber befanden sich laut russischen Angaben auf einem routinemässigen Patrouillenflug über internationalen Gewässern vor Alaska. Die vier grossen Turboprop-Bomber wurden von zwei Su-35 Kampfjets begleitet. Die Bear Bomber waren länger als 12 Stunden in der Luft, solche Langstreckenflüge gehören zur Routineaufgabe der russischen Bomberbesatzungen.

F-22A Raptor mit Tu-95MS Bear Bomber (Foto: NORAD)

Diese Patrouillenflüge finden häufig über dem äußersten Nordosten Russlands, der Beringstraße und dem Ochotskischen Meer statt. Streckenweise wurden die Tu-95 Bomber auch von US-amerikanischen F-22 Raptor begleitet. Laut NORAD starteten die F-22 auf der Elmendorf Air Force Base in Alaska, die Abfangübung wurde durch ein E-3 Sentry AWACS Frühwarnflugzeug geleitet. Wie Russland bestätigte auch NORAD, dass sich die Tu-95 Bomber über internationalen Gewässern befanden.