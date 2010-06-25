Virgin verbucht Verlust

Virgin America schliesst das erste Quartal mit einem Verlust von US$35,5 Millionen ab.

Die Airline konnte sich damit im Vergleich zu ihrem letztjährigen Quartalsverlust von US$40,3 Millionen verbessern. Sie sieht sich weiterhin auf gutem Wege einen Jahresbetriebsgewinn zu erzielen. Die Einnahmen sind gegenüber dem ersten Quartal 2009 um 45,7 Prozent auf US$146,8 Millionen angestiegen, Präsident und CEO David Cush zeigte sich zufrieden mit dem Resultat. Die Betriebskosten stiegen um 28,3 Prozent auf US$168,42 Millionen, der Verlust im operativen Bereich verkleinerte sich auf US$21,6 Millionen.