Eurowings bilanziert das Jahr 2024

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Eurowings kann für das Jahr 2024 ein Umsatzwachstum von elf Prozent vermelden, der Umsatz erreichte bei der Lufthansa Tochter 2,9 Milliarden Euro.

Die Fluggesellschaft Eurowings hat dank einer anhaltend starken Nachfrage insbesondere nach touristischen Flugreisen erneut ein positives Jahresergebnis erzielt. Für das Point-to-Point-Geschäftsfeld des Lufthansa Konzerns – bestehend aus Eurowings und der Beteiligung an SunExpress – steht 2024 unterm Strich ein positives Ergebnis von 203 Millionen Euro (Adjusted Ebit) in den Büchern. Eurowings trotzt damit den schwierigen Rahmenbedingungen im deutschen Luftverkehr mit seinen hohen Standortkosten und stark steigenden Steuern und Gebühren.

Das erneut profitable Geschäftsjahr ist maßgeblich auf die Fokussierung und den Ausbau des touristischen Geschäfts zurückzuführen. Im Jahr 2024 entschieden sich rund 23 Millionen Passagier:innen für Eurowings, die ein Umsatzplus von 11 Prozent auf rund 2,9 Milliarden Euro verzeichnete. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg auf 5.300. Im Rahmen der Expansion profitierte Eurowings insbesondere von den erstmals angebotenen Direktverbindungen in die Golfregion, die aufgrund starker Nachfrage sukzessive ausgebaut wurden. So verbindet Deutschlands größter Ferienflieger die Destinationen Dubai, Dschiddah und künftig auch Abu Dhabi mit deutschen Metropolregionen, etwa am Standort Berlin. Starke Wachstumsimpulse kommen auch von der Gründung eines eigenen Reiseveranstalters. Eurowings Holidays bietet den mehr als 20 Millionen Eurowings Kund:innen maßgeschneiderte und pauschal entspannte Urlaubsreisen aus einer Hand an. Die neue Firma soll in den nächsten Jahren unter die „Top Ten“ der deutschen Reiseveranstalter geführt werden.

Jens Bischof, CEO Eurowings: „Das starke Ergebnis 2024 ist in erster Linie eine hervorragende Teamleistung unserer Mitarbeitenden in ganz Europa, die höchste Anerkennung verdient. Die Zahlen belegen auch, dass unsere Neupositionierung als Value-Airline für Europa mehr und mehr Früchte trägt. Das motiviert uns, diese Erfolgsstory auch 2025 fortzuschreiben.“

Eurowings