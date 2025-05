Eurowings verbessert Business Class

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Eurowings, die Value-Airline aus der Lufthansa Group, bringt noch in diesem Herbst ein ganz neues Business Class-Erlebnis für längere Mittelstrecken auf den Markt.

Das neue Business Class Erlebnis besticht durch den „Premium BIZ Seat“. Statt der industrieweit üblichen Bestuhlung mit 2×3 Economy-Plätzen je Sitzreihe wird Eurowings in ihrem Airbus A320neo erstmals auch Premium Business-Sitze des renommierten italienischen Herstellers Geven einbauen. Mit verstellbarer Rückenlehne, ergonomischem Design und großzügiger Polsterung bieten sie in einer 2×2-Anordnung deutlich mehr Komfort und Privatsphäre als in heutigen Mittelstreckenjets üblich.

Premium BIZ Seat startet auf der Hauptstadt-Strecke Berlin-Dubai

Eurowings ist damit die erste Fluggesellschaft in Deutschland, die Premiumsitze in kleineren, so genannten „Narrow Body“-Flugzeugen wie dem Airbus A320neo anbietet. Premiere feiert das erweiterte Business Class-Angebot im November 2025 zunächst auf der Nonstop-Route Berlin-Dubai. Das neue Sitzkonzept wird bereits ab August über www.eurowings.com buchbar sein – als höherwertige Option im Rahmen der Eurowings BIZclass. Damit bietet Eurowings auf diesen Mittelstrecken künftig mehrere Komfortzonen an: Neben dem Premium BIZ Seat (acht Sitze pro Flugzeug) stehen Gästen weiterhin die BIZclass (freier Mittelsitz und mehr Beinfreiheit) sowie die Economy-Tarife SMART (optional mehr Beinfreiheit) und BASIC zur Auswahl.

Jens Bischof, CEO Eurowings: „Mit unserem neuen Premium BIZ Seat bieten wir Geschäftsreisenden wie Urlaubern ein völlig neues Komfortniveau auf der Mittelstrecke. Mehr Privatsphäre und ein deutlich gesteigertes Wohlfühlambiente machen längere Flüge spürbar angenehmer. Damit setzen wir einen neuen Standard in unserem Marktsegment und positionieren Eurowings klar als führende Value-Airline Europas.“

Die Markterprobung ab dem Winterflugplan 2025/26 soll auch anderen Airlines der Lufthansa Group wichtige Erkenntnisse für die künftige Konfiguration neuer Flugzeugflotten liefern. Eurowings selbst bereitet aktuell die umfangreichste Flottenerneuerung ihrer Geschichte vor: Ab 2027 wird Deutschlands größter Ferienflieger 40 fabrikneue Flugzeuge des Typs Boeing 737-8 MAX erhalten (Reichweite: 6.500 km). Bis dahin sollen Kabinen-Design und -Komfort grundlegend neu definiert sein.

Der neue Premium BIZ Seat ist dabei ein erster Baustein einer umfassenden Produkt- und Serviceoffensive. Eurowings Kund:innen können sich bereits im Jahresverlauf auf weitere innovative Angebote freuen, die das Reiseerlebnis für alle Passagier:innen auf Kurz- und Mittelstrecken deutlich verbessern sollen – nicht nur für Gäste der BIZclass.

