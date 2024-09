Eurowings wird ausgezeichnet

Eurowings startet am Flughafen Stuttgart (Foto: Flughafen Stuttgart)

Eurowings erhält das begehrte Vier-Sterne-Siegel der auf Luftfahrt spezialisierten britischen Unternehmensberatung Skytrax.

Damit setzt sich die deutsche Fluggesellschaft im Marktsegment der sogenannten Low-Cost-Airlines immer deutlicher von Wettbewerbern wie Ryanair oder Wizz Air ab, die jeweils eine Drei-Sterne-Bewertung bei Skytrax haben. Für Eurowings ist die Auszeichnung der bisher sichtbarste Beleg für die erfolgreiche Neuausrichtung vom einstigen NRW-Billigflieger zur Value Airline für Europa.

Die nach Lufthansa zweitgrößte deutsche Fluglinie hat dafür nicht nur massiv in die Erneuerung ihrer Airbus-Flotte investiert (u.a. Kauf von 13 fabrikneuen A320neo und A321neo im Volumen von 1,5 Mrd. Dollar), sondern auch Produkte und Services an Bord und Boden konsequent verbessert: Lounge-Zugang für Business- und Statuskunden, Prämien-Meilen bei Europas größtem Loyalitätsprogramm Miles & More, der freie Mittelsitz ab zehn Euro oder flexible Umbuchungsmöglichkeiten noch bis 40 Minuten vor Abflug sind heute Alleinstellungsmerkmale im Marktsegment von Eurowings. Der erfolgreiche wirtschaftliche Turnaround des Unternehmens beflügelt weitere Investitionen in Produkt und Service.

Eurowings CEO Jens Bischof: „Eurowings steht für preiswertes Fliegen mit mehr Leichtigkeit, aber eben auch für Zuverlässigkeit und wertige Services. Das Vier-Sterne-Siegel von Skytrax spiegelt, was wir seit geraumer Zeit auch in zahlreichen Statistiken und Umfragen zur Kundenzufriedenheit sehen. Unsere Crews an Bord und unsere Teams am Boden arbeiten leidenschaftlich daran, den Unterschied zu machen und immer mehr Gäste von Eurowings zu überzeugen. Sie haben sich diese Auszeichnung mehr als verdient.”

Die Tester:innen von Skytrax reisen mit dem Blick der Kund:innen. Sie bewerten für ihr Urteil den Service der jeweiligen Fluggesellschaft umfassend: in bis zu 800 Bereichen am Boden und in der Luft. Dazu gehören Bordservice, Sitzkomfort, Catering, Sicherheitsmaßnahmen, Inflight Entertainment, Duty-free-Angebote sowie weitere Services.

Ein entscheidender Aspekt für die Vergabe des vierten Sterns ist das ausgeprägte Servicebewusstsein und -verhalten der Eurowings Crews. Sie seien im Wettbewerbsvergleich „professioneller, erfahrener und freundlicher im Umgang mit den Fluggästen”, heißt es in der Skytrax-Analyse. Das Bordprodukt mit WLAN, In-Flight-Entertainment und digitalem Leseportal sei ein weiteres Differenzierungsmerkmal. Auch an Flughäfen biete Eurowings einen umfassenden Service. Die deutsche Airline hebe sich im Wettbewerb über Self-Service-Möglichkeiten bei Check-in und Gepäckaufgabe, konsequent im Voraus durchgeführte Gepäckkontrolle sowie über konsistentes Branding ab.

Seit den 1990er Jahren befragt Skytrax Fluggäste zur Qualität von Airlines und Flughäfen. Von weltweit insgesamt 74 Airlines im Low-Cost-Segment, dem Eurowings bei Skytrax zugeordnet ist, haben nur 14 die begehrte Vier-Sterne-Auszeichnung erhalten.

