Eurowings ist auf Wachstumskurs

Eurowings Airbus A320 Blue Sky (Foto: Eurowings)

Europas Value-Airline Eurowings ist weiter auf Wachstumskurs: Inzwischen beschäftigt die Fluggesellschaft europaweit über 5.000 Mitarbeitende.

Mitarbeiter Nr. 5.000 ist Cabin Crew Mitglied George Aswad, der Ende April seine Ausbildung als Flugbegleiter an der Eurowings Basis in Prag erfolgreich abgeschlossen hat. Aus der tschechischen Hauptstadt heraus bedient die Airline Direktflüge zu über 20 Zielen in ganz Europa.

Eurowings 5000ster Mitarbeiter: George Aswad (Foto: Eurowings)

Die Basis Prag ist Teil der paneuropäischen Wachstumsstrategie, die Eurowings seit Jahren konsequent verfolgt. Neben den deutschen Heimatbasen sind sukzessive Standorte in Palma de Mallorca, Salzburg, Prag, Stockholm und Graz dazugekommen. Im Zuge dieser Ausweitung ist auch das Team immer internationaler geworden. Aktuell sind Mitarbeitende aus über 60 Nationen für die Airline mit dem „Euro“ im Namen tätig. Die Erfolgsgeschichte von Eurowings begann vor rund 30 Jahren: Damals mit Propellerflugzeugen vom Typ ATR 72 als regionales „Lufttaxi“ gestartet, unterhält die Airline heute eine über 100 moderne Flugzeuge umfassende Airbus-Flotte und fliegt jährlich mehr als 20 Millionen Passagiere zu mehr als 150 Zielen in ganz Europa.

„Die Marke von über 5.000 Mitarbeitenden ist ein bedeutender Meilenstein für unsere Airline und zeigt das Vertrauen, das unsere Mitarbeitenden in uns setzen“, sagt Eurowings Finanz- und Personal-Chef Kai Duve. „Jede Minute startet oder landet ein Eurowings Flugzeug irgendwo in Europa – und jedem einzelnen unserer Mitarbeitenden verdanken wir, dass unsere Gäste verlässlich mit Eurowings an ihr Ziel fliegen. Gemeinsam mit unserem weiter wachsenden Team möchten wir in Zukunft noch mehr Eurowings nach Europa bringen und uns als führender europäischer Ferienflieger fest etablieren.“

Insgesamt zählt rund drei Viertel der Mitarbeitenden zum „fliegenden“ Personal: Rund 48% der Eurowings Belegschaft ist in der Kabine beschäftigt, rund 24% im Cockpit. Aktuell sind sowohl in der Kabine als auch im Cockpit Stellen ausgeschrieben – gesucht werden Mitarbeitende für die Standorte Hamburg, Stuttgart, Salzburg und Prag. Darüber hinaus bietet Eurowings viele attraktive Berufsfelder am Boden, einschließlich IT, Ingenieurwesen und Recht. Derzeit werden auch Auszubildende im Bereich Fluggerätemechaniker für den Ausbildungsstart im August 2024 gesucht. Mehr Informationen zu allen offenen Stellen finden sich hier: https://www.eurowings.com/karriere.

Zeitgemäße Uniform-Trageordnung

Zu Jahresbeginn hat Eurowings die Uniform-Trageordnung für Cabin Crews überarbeitet, um Diversität, Offenheit und eine tolerante Arbeitsumgebung zu fördern. Die neue Richtlinie erlaubt beispielsweise sichtbare Tattoos (mit Ausnahme von Tattoos am Hals, Gesicht und Händen) sowie bis zu drei Piercings pro Ohr (keine im Gesicht). Zudem wurden Unisex-Regelungen für Frisuren, Make-up und Schmuck eingeführt.

