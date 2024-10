Starkes Eurowings Ergebnis nach neun Monaten

Airbus A320neo Eurowings (Foto: Airbus)

Die Fluggesellschaft Eurowings bestätigt ihre Erfolgsstory mit einer erfolgreichen Sommer- und Herbstsaison 2024.

Nach neun Monaten steht das Geschäftsfeld Eurowings trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds mit einem positiven Ergebnis von 152 Millionen Euro (Adjusted Ebit) in den Büchern der Lufthansa Group. Im Vorjahreszeitraum hatte der auf preiswerte Business- und Ferienflüge speziali-sierte Geschäftsbereich einen Gewinn von 147 Millionen Euro erzielt.

Das gute Ergebnis ist maßgeblich auf die seit der Corona-Krise veränderte strategische Ausrichtung zurückzuführen. Der forcierte Ausbau des touristischen Geschäfts verhalf dem Unternehmen aus Köln zu einem Umsatzplus auf 2,2 Milliarden Euro. Die Zahl der beförder-ten Fluggäste stieg in den ersten neun Monaten 2024 auf über 18 Millionen. Auf die anhalt-end starke Nachfrage insbesondere nach touristischen Flugreisen hat die Lufthansa Tochter mit einer deutlichen Ausweitung ihres Angebots reagiert. Dabei standen erstmals mehr 150 Ziele in 39 Ländern auf dem Flugplan von Deutschlands größtem Ferienflieger.

„Dieses herausragende Ergebnis ist eine starke Teamleistung. Sie verdient umso mehr Respekt, weil wir uns in Deutschland in einem Markt mit rasant ansteigenden Infrastruktur- und Standortkosten bewegen, die Flüge immer teurer und damit auf vielen Strecken unrentabler werden lassen“, so CEO Jens Bischof. „Gleichzeitig profitieren wir davon, dass wir uns außerhalb Deutschlands immer stärker aufstellen und unsere Positionierung als Value Airline für Europa immer sichtbarer wird. Dass wir auf dem richtigen Weg sind, hat uns die Rating-Agentur Skytrax mit dem begehrten Vier-Sterne-Siegel attestiert. Entscheidenden Anteil daran hat laut Skytrax das ausgeprägte Servicebewusstsein unserer Crews. Sie seien im Wettbewerbsvergleich professioneller, erfahrener und freundlicher im Umgang mit den Fluggästen. Diese Anerkennung macht uns stolz und spornt uns weiter an.“

Eurowings