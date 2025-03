Etihad und Ethiopian arbeiten zusammen

Etihad Airways und Ethiopian Airlines gründen ein strategische Joint Venture und eröffnen neue Verbindungen zwischen Addis Abeba und Abu Dhabi.

Die nationalen Fluggesellschaften der Vereinigten Arabischen Emirate und Äthiopiens haben ihre Kräfte in einem wegweisenden Joint Venture (JV) gebündelt, das die Verbindungen zwischen Afrika, dem Nahen Osten und Asien grundlegend verbessern wird. Die heute am Hauptsitz von Ethiopian Airlines in Addis Abeba unterzeichnete strategische Partnerschaft umfasst auch ein Codeshare-Abkommen, das den Fluggästen beider Netzwerke erweiterte Reisemöglichkeiten bietet.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit führen die Airlines neue Flugverbindungen zwischen Abu Dhabi und Addis Abeba ein und stärken damit die Beziehungen zwischen den beiden Regionen. Ethiopian Airlines nimmt am 15. Juli den Betrieb vom Flughafen Addis Abeba Bole International (ADD) zum Zayed International Airport (AUH) auf, während Etihad Airways ab dem 1. Oktober tägliche Flüge nach Addis Abeba anbietet.

Vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen wird das Etihad-Ethiopian-JV beiden Fluggesellschaften ermöglichen, bei der Entwicklung und Erweiterung von Strecken zwischen den VAE und Äthiopien zusammenzuarbeiten sowie die Konnektivität über ihre jeweiligen Netzwerke zu verbessern. Diese Partnerschaft soll den Fluggästen durch die Stärkung der Verbindungen zwischen Afrika, dem Mittleren Osten und Asien einen Mehrwert bieten, was zu einem nahtloseren und umfassenderen gemeinsamen Netzwerk führt.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer von Etihad Airways, sagt: "Dieses Joint Venture ist eine hervorragende Nachricht für die Kunden beider Fluggesellschaften. Die neuen Flüge zwischen Addis Abeba und Abu Dhabi verbinden unsere wachsenden Netzwerke und bieten unseren Kunden nahtlosen Zugang zu einer stetig wachsenden Liste von Zielen über unsere umfangreichen Drehkreuze. Es ebnet auch den Weg für tiefergehende Gespräche über die Zusammenarbeit in unseren jeweiligen Regionen, einschließlich Vielfliegerprogrammen, Training und Frachtdiensten.

"Wir freuen uns, Reisende aus Äthiopien in Abu Dhabi willkommen zu heißen, wo sie unsere herzliche Gastfreundschaft erleben und in die reiche Kultur unserer Stadt eintauchen können. Von atemberaubenden Stränden und erstklassigen Kulturstätten bis hin zu spannenden Themenparks und ruhigen Wüstenlandschaften bietet Abu Dhabi eine Vielzahl an Attraktionen für jeden Geschmack."

Mesfin Tasew, Group CEO von Ethiopian Airlines, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über diese strategische Vereinbarung mit Etihad Airways. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Meilenstein in unseren Bemühungen, die Verbindungen zwischen Afrika, dem Mittleren Osten und Asien zu verbessern. Durch die Nutzung unserer kombinierten Netzwerke verpflichten wir uns, unseren Fluggästen mehr Reisekomfort und außergewöhnlichen Service zu bieten. Diese Partnerschaft unterstreicht unser Engagement für die Förderung starker bilateraler Beziehungen und des Wirtschaftswachstums zwischen Äthiopien und den VAE.

Als Teil unserer Strategie zur Stärkung der globalen Präsenz von Ethiopian Airlines ist Abu Dhabi nach Dubai und Sharjah (Fracht) unser drittes Ziel in den VAE. Mit über 120 wöchentlichen Passagier- und Frachtverbindungen in den Mittleren Osten sind wir bestrebt, unseren Kunden außergewöhnliche Verbindungsmöglichkeiten und erstklassigen Service zu bieten."

Das JV unterstreicht das gemeinsame Engagement für erweiterte Reiseoptionen und reibungslosere Reisen für Passagiere zwischen wichtigen afrikanischen Zielen im Netzwerk von Ethiopian – wie Dar es Salaam (Tansania), Kampala (Uganda), Kinshasa (DR Kongo) und Lusaka (Sambia) – und bedeutenden Städten in den VAE und Asien, einschließlich Etihad-Zielen in Pakistan und Südostasien wie Colombo (Sri Lanka) und Islamabad (Pakistan) sowie den kommenden neuen Strecken nach Phnom Penh (Kambodscha) und Krabi (Thailand).

Ethiopian Airlines wird die neue Strecke mit ihrer modernen Flotte betreiben, darunter die Boeing 777 und Airbus A350-1000, die den Fluggästen ein komfortables Reiseerlebnis bieten. Ethiopian Airlines bietet umfangreiche Verbindungsmöglichkeiten vom Flughafen Addis Abeba Bole International und bedient zahlreiche internationale und inländische Ziele mit reibungslosen Umsteigeoptionen.

