China Southern meldet mehr Verkehr

Im April 2013 konnte China Southern gegenüber dem gleichen Vorjahresmonat erneut zulegen, die Nachfrage stieg um sieben Prozentpunkte.

China Southern konnte im April erneut Marktanteile dazu gewinnen, die Nachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresapril um sieben Prozentpunkte auf 11,724 Milliarden Sitzplatzkilometer. Das Angebot wurde dabei um 9,10 Prozentpunkte auf 14,664 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut. Die Sitzplatzauslastung verschlechterte sich um 1,60 Prozentpunkte auf 80,0 Prozent. Mit China Southern flogen im Berichtsmonat April 7,326 Millionen Fluggäste, das waren 2,60 Prozentpunkte mehr als im April 2012. Die Frachtleistung konnte um 0,6 Prozentpunkte auf 104,07 Tausend Tonnen gesteigert werden.